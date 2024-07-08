午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

▲未來一周天氣持續高溫炎熱，午後注意有雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周持續高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署指出，明天午後雷陣雨範圍較為縮小，但到周三風場偏南風，午後雨勢將更為明顯，直到周末仍留意午後雷陣雨，而未來高溫變化不大，各地普遍32至36度。

氣象署也發布高溫資訊，明（9日）台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，請注意。

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▲明（9日）高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員李孟軒表示，冷心低壓今日通過後，對明天就沒影響，風場偏東南風，中南部、東半部山區午後有局部雷陣雨，台東、恆春半島則有零星陣雨。

他說，周三風場偏南風，各地晴到多雲，但午後雨勢會更為明顯，包括中部以北、宜蘭、花蓮及南部、東南部山區都有局部雷陣雨，大台北及其他山區有局部大雨發生的機率，中南部則在清晨到上午有局部短暫雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周四、周五西南風影響，迎風面南部會有局部短暫陣雨，中部也有零星陣雨，中部以北、宜蘭、花蓮及其他山區有午後雷陣雨。周六偏南風，中部以北、宜蘭、花蓮及其他山區有短暫雷陣雨的發生，清晨到上午中南部有零星陣雨。

李孟軒表示，周日及下周一風向轉為偏東南風，恆春半島、台東有零星陣雨，午後西半部跟東半部山區局部短暫雷陣雨。未來一周溫度變化不大，各地高溫32至36度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷的氣溫較高。