拿500萬替郭台銘買連署書！屏東縣議長收押201天　今150萬交保

▲屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣議長周典論於2024總統大選時，涉及郭台銘連署書賄選案，遭依違反選罷法送辦，檢方於112年12月25日偵結起訴，周典論收押至今已201天。針對本案，屏東地院11日辯論終結，今(12日)下午合議裁定周典論以150萬元交保。全案一審將於8月27日下午2時30分宣判。

2024總統大選鴻海創辦人郭台銘有意參選，力拼連署過關，而周典論也表達挺郭立場，並於112年9月初某日交付潮州鎮鎮長周品全150萬元、同月中旬再交付周品全350萬元，要求周以每份500元價格蒐集連署書。

周品全將其中10萬元交給潮州鎮鎮公所約聘僱課員陳男，作為處理連署相關事宜之費用；陳男則於去年10月初，要求黃姓宮廟堂主在宮廟成立連署站，並以每份連署書500元之對價邀約黃男及其配偶潘婦向他人蒐集。

黃男、潘婦應允後，以每份連署書200元之對價向黃姓民眾等多人邀集連署，而於連署期間，陳男初向黃男取得數十份連署書，並以每份連署書500元之對價交付連署書費用予黃男，經檢警調等專案小組深入追查、溯源查獲偵查終結，將5人起訴。

周品全都4人眼見事跡敗露，均坦承犯行，檢方認為以緩起訴處分為適當，惟周典論始終矢口否認，檢方認定其沒有悔意，建請法院重判。周典論於112年12月25日遭起訴，收押至今已經201天。昨本案已經辯論終結，合議庭今裁定周以150萬元交保。本案一審結果將於8月27日下午2時30分宣判。