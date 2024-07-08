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高鐵延伸屏東傳高雄案有望復活　陳其邁：涉居民權益應審慎評估

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵延伸屏東傳出路線有變，鐵道局長楊正君表示，左營案路線正在技術評估，（示意圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／高雄報導

高鐵延伸至屏東案正在綜合規劃階段，工程界傳出左營案路線涉及道岔、號誌配置問題，鐵道局有意重啟評估過的高雄案路線，引發關注。對此，高雄市長陳其邁表示，各個方案都有不同優缺點，應從財務、技術、區域發展等因素，審慎評估考量。

高鐵延申屏東路線目前採「左營案」，從現行左營站往北，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約17.5公里。但工程界近期盛傳，左營案避開石化廠，直接穿過高鐵左營基地，涉及增設道岔、號誌，改變原有基地設計的問題。一旦往來屏東軌道的道岔出問題，左營站出發的列車恐怕卡在基地內，影響營運，因此鐵道局正考慮曾評估過高雄案路線。

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對此，陳其邁今天受訪表示，各個方案都有不同優缺點，但還是要從整體工程的技術，包括都市的發展，以及在整個涉及到整體沿線周遭居民的權益，尤其高鐵是屬於城市跟城市或區域間最重要交通工具，應該從各種不同因素，審慎作評估考量。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲針對高鐵延屏東路線問題，陳其邁表示，應從不同因素審慎評估。（圖／記者賴文萱翻攝）

被問及過去立場是反對高鐵路線延到高雄捷運車站，目前是否有新的看法？陳其邁則回應，他在議會都講得很清楚，可以去看議會當時講的內容，因牽涉的問題就如剛剛所提到的，工程應該會有不同評估，包括財務、技術、區域發展等等這些來作不同考量。

鐵道局長楊正君表示，鐵道局依核定的二快共用路廊原來方案進行，目前正在進行左營案路線的技術評估，評估作業完成尚無時程表，至於高雄案路線部分，並沒有回應。

台灣高鐵公司回應，高鐵南延屬國家重大交通政策，由交通部負責規劃研議，本公司未參與規劃，若交通部需本公司提供興建及營運經驗時，本公司將分享實務經驗，供政府規劃參考。目前延伸案尚未定案，未來如有具體方案，本公司將據以進行相關評估。

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關鍵字：

高鐵屏東路線變動工程評估交通政策

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