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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆掛「固樑」大看板批綠輸不起！　號召8萬支持者投「不同意票」

▲▼ 國民黨基隆市黨部掛出大看板，反制謝國樑罷免案 。（圖／基隆市黨部提供）

▲國民黨基隆市黨部掛出大看板，反制謝國樑罷免案 。（圖／基隆市黨部提供）

記者崔至雲／台北報導

為因應基隆市長謝國樑罷免可能成案，國民黨中央已經定調全面熱戰，目標至少號召近8萬支持者出來投下反對罷免的票。國民黨基隆市黨部今（13日）也掛起大型看板批民進黨輸不起，國民黨秘書長黃健庭表示，每個人都要有危機意識，一起把不同意票催出來，讓不同意票高過同意票。

「山海公民拆樑行動」8日將「罷免連署人名冊」的正本、影本送到基隆市選委會，經市選委會清點，共收到4萬3138份罷免連署書，依照選罷法，收件後起40天內要完成查對作業，完成查對後，就要看第3階段投票結果，同意票達原選舉人總數4分之1以上，也就是7萬6979票，罷免案才算通過。

國民黨基隆市黨部今上午舉行宣講活動，秘書長黃健庭、立委林沛祥、葉元之及基隆市黨部主委吳國勝等人出席力挺，市黨部掛出「民進黨選輸了！想重選！我們不同意」、「守護基隆＋守護國會」等大海報。

▲▼ 國民黨基隆市黨部掛出大看板，反制謝國樑罷免案 。（圖／基隆市黨部提供）

黃健庭受訪時表示，謝國樑罷免案從頭到尾就是荒謬、充滿惡意、毫無正當性，絕對不可以消極的坐等同意票不超過門檻，國民黨的目標就是要讓不同意票高過同意票，國民黨也會正面回擊毫無正當性的罷免案。謝國樑將近10萬票當選，但只要7萬6千票就可以罷免，完全沒道理，民進黨不斷阻擋，「我覺得國樑很倒霉、很冤枉，今天民進黨如果傾全黨之力，你認為要投出7萬6千票同意票有困難嗎？我認為機會很大。」

黃健庭強調，現在唯一能做的，就是把不同意票催出來，如果大家覺得罷免沒那麼簡單，坐在家裡不出來，那就非常危險，所以每個人都要有危機意識，「我們要出來投不同意的票，要讓謝國樑繼續為我們服務！」。

▲▼ 國民黨基隆市黨部掛出大看板，反制謝國樑罷免案 。（圖／基隆市黨部提供）


 

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基隆固樑謝國樑罷免

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