海巡署無人機墜毀事因「無關操作人」　運安會調查報告出爐

▲去年海巡署一架AXH-E230RS型遙控無人機墜毀，運安會發布調查報告。圖非當事無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡亞樺／台北報導

海巡署一架AXH-E230RS型遙控無人機，去年初進行返航測試時，墜落於台東都蘭觀海平台旁的沙灘，國家運輸安全調查委員會近日公布事故調查報告，發現機尾旋翼變距連桿於飛行中斷裂而無法控制飛行，與操作人無關，運安會向民航局等單位提出2項安全建議，要求改善。

無人機運用廣泛，墜毀意外時有所聞，去年1月17日上午9時39分，海巡署東部分署一架AXH-E230RS型遙控無人機，註冊號碼B-AAA01397，飛行測試返航時，於都蘭觀海平台岸際沙灘墜毀，無人員傷亡。

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運安會經過長達1年多的時間，展開事故調查綜整事實資料及分析結果，近日完成調查報告，並提出3項結論及2項運輸安全改善建議。

運安會指出，這起事故是因該機尾旋翼變距連桿於飛行中斷裂，而無法控制飛行姿態，與飛航控制電腦及操作人的操作無關。該機滑座組可能因舊型滑座及其他零件製造與組裝品質不良，轉動中產生摩擦阻滯，使連動的Y型座變形及變距連桿斷裂，造成該機失控墜毀。

運安會調查發現事故前，田屋科技公司因生產線組裝問題，修改設計變更無人機滑座尺寸，但對於庫存與使用中舊型零件未進行更換評估，有飛航安全的風險。

運安會表示，田屋科技公司加強遙控無人機設計、製造及組裝的品質管制，以及設計變更後對於庫存及使用中舊型零件適用性之評估。也建議民航局督導田屋公司加強遙控無人機之設計、改裝，以落實對於適用檢驗基準的符合性。