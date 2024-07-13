分析／「固樑」熱戰成兩面刃　就怕沒催出藍基本盤反為人作嫁

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

面對公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑案，國民黨定調要全面熱戰，目標至少號召7萬6979名支持者投下「不同意票」。但熱戰也是雙面刃，畢竟謝國樑本身仇恨值不高，稍一不慎，藍營基本盤沒催出來，反倒激化罷免方，為他人作嫁，所以如何透過更多宣講與有感政續，讓基隆中間選民了解，並且出來投下反對罷免票，將成為罷免戰的關鍵。

「山海公民拆樑行動」8日將「罷免連署人名冊」的正本、影本送到基隆市選委會，經市選委會清點，共收到4萬3138份罷免連署書，依照選罷法，收件後起40天內要完成查對作業，完成查對後，就要看第3階段投票結果，同意票達原選舉人總數4分之1以上，也就是7萬6979票，罷免案才算通過。

謝國樑日前為了罷免案一事赴國民黨中央黨部討救兵，會後，國民黨智庫副執行長凌濤指出，國民黨將組成「守護基隆小組」，包括立法院國民黨團、基隆市議會國民黨團、黨中央以及基隆市政府，四方聯盟會一起正面迎擊所有挑戰，而這次罷免案，國民黨已定調要全面熱戰。

罷免案要成功，其實牽涉很多因素，但謝國樑本身仇恨值其實不高，他屬個性溫和派，論述風格也平穩，所以罷免案真要成功，也有一定難度。但是不可諱言， 藍綠從立法院國會改革案一路針鋒相對到現在，朝野惡鬥的加劇，謝國樑成了綠營祭旗的目標，而升高的朝野對立氣氛，也讓國民黨不得不拉高反制能量，守住謝國樑這一席，否則罷免一旦成功，會有骨牌效應。

基隆立委林沛祥指出，這場罷免就是仇恨動員的選舉方式，某種程度上是政治霸凌文化，這次一定是熱戰，國民黨沒有退讓的空間，不能坐以待斃，與其讓劣幣驅逐良幣，他們一定要號召支持者出來投票。

林沛祥認為，接下來宣傳行銷將是重點，號召支持者出來投票，是很大的挑戰，但他們仍全力反制，基隆近期已經舉行一百多場的市政說明會，希望讓市民看到有感的政見，一起支持謝國樑。

一名藍營人士建議，謝國樑日前對於「拆樑」的態度還是太過低調，就算偶爾有些動作，但力道還是不夠大，既然國民黨中央已經定調要熱戰，謝國樑需要把過去的人設拿掉，遇到民進黨攻擊時就要主動出擊，甚至積極回應，沒有閃躲空間，這樣才能正面迎戰。

此外，罷免畢竟跟選舉不同，可能很多藍營支持者至今都還以為不支持罷免就不要去投票，以為不出門投票就是表現反對罷免的方式，甚至以為罷免票上只有「支持罷免」這個選項，而這些都需要依賴更多宣導。

不過藍營人士也不諱言，「熱戰」對於國民黨支持者來說可能有點衝突，因為藍營支持者通常投票率較低，對罷免案其實沒有太多關注，一旦打成熱戰，恐怕還沒催出藍營基本盤前，綠營對於謝國樑的仇恨值就升高了，因此，這次中間選民沉默力量的表態事關重要，未來應加強政見的推廣，讓基隆人看到謝國樑的好，同時也要努力讓支持者出門投票，一起投下「不同意票」。