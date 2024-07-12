　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2.5萬人湧鹿野高台賞熱氣球　無人機煙火秀加周湯豪...現場嗨翻

▲25000人湧入鹿野高台欣賞熱氣球光雕。（圖／臺東縣政府提供）

▲25000人湧入鹿野高台欣賞熱氣球光雕。（圖／臺東縣政府提供）

記者楊漢聲／臺東報導

2024臺灣國際熱氣球嘉年華，11日在台東鹿野高台舉辦熱氣球光雕音樂會，吸引逾2萬5千名球迷同歡，13顆熱氣球結合無人機、煙火展演，以互動方式隨音樂節奏噴火驚豔全場，帶給現場遊客滿滿的驚喜與感動，周湯豪壓軸演出更讓現場沸騰最高點，他還說「熱愛台東美食和風景，要帶比莉姐一起來台東旅遊！」
「熱氣球光雕FEAT無人機與煙火」在2022年首次展演後一炮而紅，今年再創新，聯名三麗鷗知名家族角色「HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿」加入無人機展演陣容，暖身場熱氣球光雕音樂會在1日小試身手且廣獲大眾好評後，11日於鹿野高台正式登場。

活動首先由熱氣球團隊以噴火器繞場接受歡呼，並由台灣知名十鼓擊樂團及連續13年榮獲全國學生舞蹈比賽特優的台東東商原舞團帶來的精彩開場，炒熱現場氣氛。活動在無人機的帶領下掀起另一波高峰，500架次無人機擔任指揮官，以箭頭方式進行【指球演出】，一曲快樂頌逗樂現場民眾，緊接著三麗鷗人氣明星隨著音樂伴隨臺東意象相繼亮相，而當高空煙火加入演出後，【熱氣球光雕/無人機/煙火】聯合展演震撼全場。

隨後由全能天王周湯豪進行壓軸表演全場進入最高潮，耳熟能詳的快歌嗨翻鹿野高台，現場民眾直言今晚演出令人喜不勝收。周湯豪也在演出過程中表示，昨11日是他出道14年後的第1天，很高興來到台東鹿野高台參加同樣邁入第14年的熱氣球嘉年華活動，與大家同樂。

台東縣政府表示，台東一切安好請大家放心前來，2024臺灣國際熱氣球嘉年華從7月6日正式登場後，許多球迷朋友攜家帶眷特地前來鹿野高台共襄盛舉，同時台東縣政府也特別提醒，每天上午5:30至7:00及下午17:00 至18:30 兩個時段不僅可以看到來自國內外的造型球展演，還有機會可以購票搭乘熱氣球繫留體驗，接下來的熱氣球光雕音樂會，分別在太麻里曙光園區、成功三仙台及市區國際地標，每場都是歷年經典場次，而在鹿野高台的「熱氣球光雕feat.無人機」的光雕音樂會更是場場不容錯過，更有多位重量級大咖應邀進行壓軸演出，相關活動及資訊請至2024臺灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會場次預告：
(1) 7/15 (一) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)【日出場光雕】
(2) 7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】
(3) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】
(4) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(5) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】
(6) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(7) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】
(8) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】
(9) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：
(1)活動日期：2024年7月06日至8月19日
(2)活動地點：台東鹿野高台
(3)活動時間：
●上午場：上午05:30-07:00 | 上午05:00現場售票
●下午場：下午17:00-18:30 | 下午16:00現場售票
●7/06配合開幕活動，僅開放下午場繫留體驗。
●為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。
※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」活動最新消息請見官方網站、FB、IG及
官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/
官方IG：taiwanballoonfestival
官方LINE帳號：https://lin.ee/1ftcKtA

ET快訊
百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識
快訊／「本土魔獸」謝宗融離隊
快訊／吳子嘉判賠300萬！　陳時中：賠償全數捐公益
快訊／21官警遭聲押！首波1人收押、7人交保
快訊／戴資穎奧運籤表出爐！
桃園阿公性侵女童42次　誆「無套」才能解救妳
快訊／打詐專法三讀　鉅額詐欺最重關12年、平台不配合防詐可重
「人劍合一」捅母2刀亡　檢曝25歲男：精神狀況不穩定
快訊／ 分科測驗數甲參考答案出爐　估5標提高7至8級分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2.5萬人湧鹿野高台賞熱氣球　無人機煙火秀加周湯豪...現場嗨翻

警農聯手攔阻詐56萬　關山警分局長贈紅榜致謝

嘉義桃城茶樣子推限定1泊2食　攜手米其林主廚打造高質感鐵板燒

嘉油鐵馬道全線優化...第二階段點燈 　晚間悠閒散步好去處

提升救溺滅火能力　台中消防啟用「4G即時傳輸+55吋大螢幕」

精進化學災害搶救技能　南消第四大隊辦理化災演練如臨實境

「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展　促進國際經驗交流

嘉義市購物節登場抽百萬現金　豪車、黃金還有歐洲機票

觀光旅宿攜手救經濟！花蓮2大公會夏季出擊　200業者加碼優惠

工廠火災頻傳　台南市消防局呼籲工廠施工應注意安全防護

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

2.5萬人湧鹿野高台賞熱氣球　無人機煙火秀加周湯豪...現場嗨翻

警農聯手攔阻詐56萬　關山警分局長贈紅榜致謝

嘉義桃城茶樣子推限定1泊2食　攜手米其林主廚打造高質感鐵板燒

嘉油鐵馬道全線優化...第二階段點燈 　晚間悠閒散步好去處

提升救溺滅火能力　台中消防啟用「4G即時傳輸+55吋大螢幕」

精進化學災害搶救技能　南消第四大隊辦理化災演練如臨實境

「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展　促進國際經驗交流

嘉義市購物節登場抽百萬現金　豪車、黃金還有歐洲機票

觀光旅宿攜手救經濟！花蓮2大公會夏季出擊　200業者加碼優惠

工廠火災頻傳　台南市消防局呼籲工廠施工應注意安全防護

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

尼泊爾暴雨釀土石流！　2輛巴士被沖下河「至少62人失蹤」

興富發再砸近38億　搶下七期市政路最後一間幼稚園

安得烈慈善協會舉辦生命成長營　助弱勢孩子追逐夢想

流浪幼貓「腸子掉出5公分」　暖女「不捨小小年紀受苦」決定給家

孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛

陸成立「警稅合成作戰中心」　海基會提醒台商密切注意

富邦勇士宣布「本土魔獸」謝宗融離隊　他將轉戰日職B3球隊

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

陸屁孩人孔蓋放火「全身屎被炸飛」

地方熱門新聞

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

桃園捷運綠線首次管冪工程　穿越百年大圳

台鐵桃園新站開工　預定2030年底完工

林口長庚赴不丹義診　喇嘛及居民們來求診

透過手工西服產業體驗營　男子實現轉職夢

民眾提「撤銷淡北道路2階段環評」敗訴

賴清德總統參與全國童軍大露營開幕

東海仙氣4姊弟爆紅　7/12合體台中鍋烤節

施彥廷：桃園是台灣最亮麗城市

推廣在家講客語　桃園客語家庭募集計畫啟動

捷運幸福站立體停車場今起免費

中油幼兒園畢業典禮　舊衣再造創意走秀

嘉科實中免試入學分發報到率100%

更多熱門

相關新聞

警農阻詐56萬　關山警分局長贈紅榜致謝

警農阻詐56萬　關山警分局長贈紅榜致謝

「阿姑，我需要資金周轉」，臺東縣關山鎮農會於11日10時4分許，通報關山聯合派出所稱民眾要匯款新臺幣56萬5千元，疑似遭詐，請派員前來了解，警員陳造天、李東錦及陳宏華獲報後隨即趕往，發現蔡女接獲假姪兒電話，對其稱因業務需要資金周轉，因聲音極度相似，蔡女不疑有他，欲匯款相助。後經向親友詢問到姪兒「正確」手機回撥，姪兒回答「我沒有要妳匯款」，蔡女這才恍然大悟，開心的對姪兒說「還好有他們」，並一再向員警及農會人員道謝，守住自己的老本。

XRQ-73匿蹤無人機照片公布

XRQ-73匿蹤無人機照片公布

即／台東翁「吃醋殺女友」　檢聲請羈押獲准

即／台東翁「吃醋殺女友」　檢聲請羈押獲准

臺東試辦行動自然人憑證手機行動GO服務

臺東試辦行動自然人憑證手機行動GO服務

墜海畫面曝！男騎電動車突直衝3m深港口

墜海畫面曝！男騎電動車突直衝3m深港口

關鍵字：

熱氣球無人機台東

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

購物天后電話講一半「突發怪聲」

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

30人酒駕姓名、照片公布

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面