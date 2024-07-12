2.5萬人湧鹿野高台賞熱氣球　無人機煙火秀加周湯豪...現場嗨翻

▲25000人湧入鹿野高台欣賞熱氣球光雕。（圖／臺東縣政府提供）

記者楊漢聲／臺東報導

2024臺灣國際熱氣球嘉年華，11日在台東鹿野高台舉辦熱氣球光雕音樂會，吸引逾2萬5千名球迷同歡，13顆熱氣球結合無人機、煙火展演，以互動方式隨音樂節奏噴火驚豔全場，帶給現場遊客滿滿的驚喜與感動，周湯豪壓軸演出更讓現場沸騰最高點，他還說「熱愛台東美食和風景，要帶比莉姐一起來台東旅遊！」

「熱氣球光雕FEAT無人機與煙火」在2022年首次展演後一炮而紅，今年再創新，聯名三麗鷗知名家族角色「HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿」加入無人機展演陣容，暖身場熱氣球光雕音樂會在1日小試身手且廣獲大眾好評後，11日於鹿野高台正式登場。

活動首先由熱氣球團隊以噴火器繞場接受歡呼，並由台灣知名十鼓擊樂團及連續13年榮獲全國學生舞蹈比賽特優的台東東商原舞團帶來的精彩開場，炒熱現場氣氛。活動在無人機的帶領下掀起另一波高峰，500架次無人機擔任指揮官，以箭頭方式進行【指球演出】，一曲快樂頌逗樂現場民眾，緊接著三麗鷗人氣明星隨著音樂伴隨臺東意象相繼亮相，而當高空煙火加入演出後，【熱氣球光雕/無人機/煙火】聯合展演震撼全場。

隨後由全能天王周湯豪進行壓軸表演全場進入最高潮，耳熟能詳的快歌嗨翻鹿野高台，現場民眾直言今晚演出令人喜不勝收。周湯豪也在演出過程中表示，昨11日是他出道14年後的第1天，很高興來到台東鹿野高台參加同樣邁入第14年的熱氣球嘉年華活動，與大家同樂。

台東縣政府表示，台東一切安好請大家放心前來，2024臺灣國際熱氣球嘉年華從7月6日正式登場後，許多球迷朋友攜家帶眷特地前來鹿野高台共襄盛舉，同時台東縣政府也特別提醒，每天上午5:30至7:00及下午17:00 至18:30 兩個時段不僅可以看到來自國內外的造型球展演，還有機會可以購票搭乘熱氣球繫留體驗，接下來的熱氣球光雕音樂會，分別在太麻里曙光園區、成功三仙台及市區國際地標，每場都是歷年經典場次，而在鹿野高台的「熱氣球光雕feat.無人機」的光雕音樂會更是場場不容錯過，更有多位重量級大咖應邀進行壓軸演出，相關活動及資訊請至2024臺灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會場次預告：

(1) 7/15 (一) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)【日出場光雕】

(2) 7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(3) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】

(4) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(5) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(6) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(7) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】

(8) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(9) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

(1)活動日期：2024年7月06日至8月19日

(2)活動地點：台東鹿野高台

(3)活動時間：

●上午場：上午05:30-07:00 | 上午05:00現場售票

●下午場：下午17:00-18:30 | 下午16:00現場售票

●7/06配合開幕活動，僅開放下午場繫留體驗。

●為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」活動最新消息請見官方網站、FB、IG及

官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/

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