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歹徒劫車！單親媽「跳上引擎蓋」肉身救6歲兒　拋飛撞頭慘死

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 斯塔克利被從車上拋飛，重創頭部身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州發生一起悲劇，一名單親媽媽將年幼的兒子留在車上短暫離開，回來卻看見搶匪企圖劫車，她為保護孩子，情急之下跳上引擎蓋想阻止，卻從車上被甩出，重擊頭部而死。

根據《紐約郵報》，案發的11日凌晨約1點半，29歲女子斯塔克利（Alexa Stakely）開車到保姆家的公寓接6歲兒子，將睡著的兒子抱上車後，她想起有東西忘記拿便再次進屋，將兒子獨留車上，未料被歹徒鎖定。

她回來時便看見車子正從停車位倒車，驚覺遭人劫車，為了救車上的兒子，情急之下整個人爬上引擎蓋，卻在2名歹徒企圖逃跑時被拋飛，頭部撞上人行道重傷，送醫宣告不治。

而歹徒後來將車子丟棄在附近停車場便逃跑，所幸車上的6歲男童毫髮無傷。警方調閱監視器發現2名與嫌犯特徵一致的男性，但他們尚未落網。

斯塔克利是一名幼稚園老師，擔任演說及語言病理學家，為了養家還兼差做服務業，當天便是結束服務生的工作才趕去接兒子。

繼弟史瓦茲（Hayden Swartz）悲痛表示，斯塔克利一直是個好老師，從小就經常幫他準備考試、陪他複習課業，「她是個很特別的人，不是在最好的家庭環境中長大，但總是保持樂觀」。

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