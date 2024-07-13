室外高溫42度！　2歲女童遭父「獨留車上3小時」活活熱死

▲2歲女童遭獨留車上3小時活活熱死。（示意圖，與此新聞無關／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國亞利桑那州一名年僅2歲的女童，被父親遺留在車上3小時，當天室外溫度高達華氏109度（攝氏42度），導致女童被活活熱死。

根據《紐約郵報》報導，現年37歲的斯科爾斯（Christopher Scholtes）12日遭亞利桑那州馬拉納（Marana）警方逮捕，因為他涉嫌將年僅2歲的女兒獨留在車內長達3小時，導致女兒活活熱死。

斯科爾斯向警方供稱，他9日下午開車載著女兒回家時，看到女兒在汽座上睡著，為了不吵醒女兒，決定將冷氣開著，讓女兒繼續在車上睡覺。孩子的母親在當天下午4點多回家時找不到女兒，四處尋找才發現，女兒被關在沒有發動的車裡，怎麼呼喊都沒有反應。

救護人員抵達前，母親試圖替女兒進行心肺復甦，但孩子仍在送抵醫院時宣告死亡。

馬拉納警長布魯南坎特（Tim Brunenkant）表示，目前正在調查車輛的冷氣是何時關閉的，「這起事件清楚提醒我們，把孩子單獨留在車上是很危險的，即使在相對溫和的日子裡，車內溫度也會迅速上升，幾分鐘內就可能造成致命的後果。」

近日美國面臨極端高溫，以近來破紀錄的華氏111度（攝氏43度）高溫來說，車內溫度只要短短20分鐘就能升至華氏140度（攝氏60度），約40分鐘就能達到華氏150度（攝氏65.5度）。