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亞歷鮑德溫激動落淚！片場誤殺女攝影　法官駁回過失殺人指控

▲▼ 亞歷鮑德溫和妻子相擁。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞歷鮑德溫和妻子相擁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年在電影《Rust》片場持道具槍誤殺攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），過失殺人案進入審判程序後，法官12日以檢警隱瞞證據為由駁回指控，且檢方不得再提起訴訟，歷時3年的案件戲劇性落幕，令亞歷鮑德溫當庭激動落淚。

綜合《路透》等外媒，新墨西哥州法官索莫（Mary Marlowe Sommer）認為，檢警隱瞞鮑德溫誤殺哈欽斯的實彈來源相關證據，此舉屬不當行為，12日決定駁回過失殺人指控，且檢方將無法再次起訴鮑德溫。

鮑德溫的律師斯皮羅（Alex Spiro）指控，新州聖塔菲警方3月就取得實彈作為證據，卻未將其列入調查文件，也未向辯方律師團透露實彈的存在。儘管檢方澄清無意誤導法庭，但索莫同意辯方主張，認為檢警是蓄意隱瞞證據，而法庭無法糾正這項錯誤，因此決定駁回指控。

片中道具軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez）被定罪後，相關證據3月移交給新州警方。一名證人12日在法庭上向法官證實，該案一名特別檢察官莫里西（Kari Morrissey）直接參與將這項證據歸檔於另一件完全不同案件卷宗的決定。

索莫指出，「在審判期間較晚發現這項證據，有礙證據的有效利用，進而影響訴訟程序的基本公正性」，有理由駁回訴訟且要求不得再次提出，以確保司法制度的完整性及司法行政的有效性。

法官的裁定免除鮑德溫的刑事罪責，令他當庭落淚，擁抱2名律師後轉身擁抱同樣在哭泣的妻子希拉莉亞，兩人相擁12秒，未接受媒體採訪就上車離開，不過他仍面臨哈欽斯家屬及工作人員提出的民事訴訟。

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