乘客登機艙內卻狂冒煙！美航急放逃生滑梯疏散　「元兇」竟是筆電

▲美國航空公司12日因乘客筆電冒煙而被迫緊急疏散。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國航空公司（American Airlines）一架班機12日在舊金山國際機場（San Francisco International Airport）被緊急疏散，原因是一名乘客的筆電冒煙，導致3名乘客受傷。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生在飛往邁阿密的空中巴士A321航班上。當地12日中午12時15分左右，機組人員在旅客登機時，突然發現艙內出現煙霧，於是立刻安排驚慌失措的乘客們通過逃生滑梯撤離。

UPDATE: Smoke reportedly coming from a laptop inside a passenger’s bag triggered the evacuation of an American Airlines plane at San Francisco International Airport, the airline says. https://t.co/DfO4gDMBM9 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) July 12, 2024

一名乘客透露，「我們當時很絕望，因為我們全都被堵在了走道上，直到有人打開飛機中間的緊急逃生門，我們才得以逃脫，不過還是有些人受了輕傷。」

美國航空公司事後發布聲明，表示煙霧的來源是一名乘客包裡的筆電，不過「我們的機組人員很快就拿走了這個包，並協助所有乘客下機。我們感謝機組人員的專業精神，並為給乘客帶來的不便向乘客道歉。」

舊金山消防局指出，當局在接獲報案後，便迅速派員趕赴現場撲滅冒煙的筆電，不過有3名乘客在撤離過程中受到輕傷，其中1人已被送往地區醫院接受治療。目前，美國聯邦航空總署（FAA）正對此案展開調查。