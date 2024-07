乘客登機艙內卻狂冒煙！美航急放逃生滑梯疏散　「元兇」竟是筆電

▲美國航空公司12日因乘客筆電冒煙而被迫緊急疏散。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國航空公司(American Airlines)一架班機12日在舊金山國際機場(San Francisco International Airport)被緊急疏散,原因是一名乘客的筆電冒煙,導致3名乘客受傷。

據《紐約郵報》報導,這起事件發生在飛往邁阿密的空中巴士A321航班上。當地12日中午12時15分左右,機組人員在旅客登機時,突然發現艙內出現煙霧,於是立刻安排驚慌失措的乘客們通過逃生滑梯撤離。

UPDATE: Smoke reportedly coming from a laptop inside a passenger’s bag triggered the evacuation of an American Airlines plane at San Francisco International Airport, the airline says. https://t.co/DfO4gDMBM9