鄭文燦委任律師起底　曾捲「亂倫性侵案」遭停業

▲前海基會董事長鄭文燦被控在桃園市長任內涉及為工五工業區土地變更收取賄賂，委任資深律師陳永來替他辯護。（圖／CTWANT提供，下同）

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前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉貪，11日在3位資深律師陪同下赴第3次羈押庭，遭法法官裁定收押禁見。法界人士指出，鄭文燦的其中一位律師從法官轉任律師不久就曾被送懲戒，後來在一起亂倫性侵案中又被送懲戒遭到停業；他感嘆，鄭文燦在自己受全國矚目的案件中卻選任有爭議的律師，凸顯他在交遊廣闊之餘，似乎不懂得避嫌，難怪會陷入種種弊案爭議。

鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，檢方依《貪汙治罪條例》向法院聲押，桃園地院日前裁定500、後來加碼到1200萬元交保，檢方再次不服抗告。鄭文燦委任的3位資深律師陳永來、游琦俊與鄧翊鴻11日在聲押庭上為他辯護，但最終法官裁定收押。法界人士指出，媒體大肆報導的3位律師中，其中陳永來是曾任法官的資深律師，但也有不小的爭議。

▲桃園市議員凌濤指控，鄭文燦與民進黨民意代表組成「購地集團」，涉及數起桃園市土地案，暗酸鄭文燦有把土地「點石成金」的能力。

據了解，陳永來原為任台灣桃園地方法院法官，2007年6月轉任律師後，馬上在同年8月擔任一起貪污罪被告的辯護律師，在檢方申請羈押時出庭為嫌犯辯護，涉嫌違反《律師法》與「律師倫理規範」的職務迴避規定，經桃園地檢署移付台灣律師懲戒委員會懲戒；但最後認定，聲押庭是否屬偵查程序的預審程序，仍有爭議，主管機關也未明確規定，而且檢方也未當庭表示反對意見，裁定不付懲戒。

陳永來接著在2011年替一名涉嫌性侵自己未成年女兒的S男擔任辨護律師，但後來父親說服女兒改口，稱並沒有被父親性侵，並由陳永來擔任辨護律師，在陳陪同下向檢方自首誣告。

律師懲戒覆審委員會決議書指出，S男與女兒在性侵案件中是被告、原告的相對人，而依法規定，「律師曾受委託人之相對人之委任者，不得執行其職務」，但陳永來卻先後擔任利害相反的父女雙方辨護律師；不僅如此，女兒在準備前往自首當天感到猶疑，陳還一再告訴她，因為未滿十八歲，若現在去自首，保證沒事。決議書中痛陳，如此以犧牲未成年女兒權益的方式為徐男解套，「於律師職務之行使，明顯已達玩法程度」。

▲前桃園市長鄭文燦2022年被指涉入八德農地炒地皮，在律師陳永來等人陪同下，到桃園地檢署提告當時的桃園市議員候選人凌濤加重誹謗。

其實這已不是鄭文燦第一次在受矚目的案件中委任陳永來。國民黨桃園市議員凌濤2022年曾指控鄭文燦助長炒地，鄭文燦當時就在陳永來陪同下，前往桃園地檢署按鈴控告凌濤妨害名譽、加重誹謗罪。

法界人士感嘆，鄭文燦處世圓融、交友廣闊，也因此整合不同黨派人士，翻轉桃園國民黨長期執政，但偏偏就在受社會矚目的案件中，選擇行事作風有爭議的律師，顯示他似乎對於來往對象的篩選標準有些廣鬆，也難怪惹禍上身。

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