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社會 社會焦點 保障人權

台塑重臣楊兆麟涉行賄鄭文燦醜聞　律師團驚見前新竹副市長蔡麗清

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長、桃園市長鄭文燦昨（11）日涉及收賄案，桃園地院裁定收押禁見，同案被告前台塑重臣高齡90歲楊兆麟在7月4日以1000萬元交保候傳，桃園地檢署抗告獲撤銷更裁，今（12）日召開第三次羈押庭，檢察官陳嘉義蒞臨論告，法官仍諭知1000萬元交保，而楊兆麟辯護律師，赫然是前新竹市副市長蔡麗清，面對媒體詢問相關案情，蔡麗卿微笑低調回應，目前本案仍在偵訊中不便多談，但對於媒體能認出她，驚呼媒體朋友很厲害。

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案同案被告楊兆麟今天上午召開聲押庭，法官裁定維持原案1000萬交保。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案同案被告楊兆麟今天上午召開聲押庭，法官裁定維持原案1000萬交保。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案同案被告楊兆麟今天上午召開聲押庭，法院裁定交保後，辯護律師蔡麗清面對媒體詢問相關案情微笑不願多談。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案同案被告楊兆麟今天上午召開聲押庭，法院裁定交保後，辯護律師蔡麗清面對媒體詢問相關案情微笑不願多談。（圖／記者沈繼昌攝）

前台塑重臣楊兆麟今天上午在看護陪同下坐輪椅到桃園地院羈押庭，楊聘請2名資深律師，其中1人為蔡麗清，曾任法務部調部辦事檢察官、士林、高雄地檢署檢察官，以及高檢署檢察官；蔡麗清為司法官第43期，擁有政大法律系學士、法學研究所碩士等學歷，在檢察官任內曾查獲有「電信詐騙教父」之稱的不肖第二類電信業，斬斷詐欺集團技術源頭，破獲3大橫跨台北、淡水、台中、菲律賓及大陸數個省份之龐大跨境詐欺集團，一舉查出數十個詐騙集團事證，對遏止台灣詐欺犯罪有重大貢獻。

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案同案被告楊兆麟今天上午召開聲押庭，法院裁定交保，後來在兒子與辯護律師蔡麗清等人陪同下離開法院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案同案被告楊兆麟今天上午召開聲押庭，法院裁定交保，後來在兒子與辯護律師蔡麗清等人陪同下離開法院。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡麗清前年底曾獲新竹市長高虹安延攬，卸下檢察官身分擔任新竹市副市長，但去年9月辭退副市長職務回任律師；今天出現在桃園地院幫楊兆麟案擔任辯護律師，面對媒體詢問相關案情，蔡麗清保持低調指出，本案仍在偵查中，不方便透露，但對媒體認出曾為新竹市副市長身分，蔡麗清忍不住驚呼，媒體朋友好厲害喔。

楊兆麟下午在家人補上前次羈押庭1000萬元收據後，在兒子與2名律師陪同下坐輪椅離開法院，過程中媒體詢問楊有無話想說，楊兆麟戴著鴨舌帽一言不發，乘坐轎車緩緩離去。

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