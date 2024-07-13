　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院前副閣揆、桃園前市長鄭文燦因涉貪而遭到收押，對此，文化大學廣告系系主任鈕則勳日前表示，此案對於總統賴清德來說已然掌握了「倚天劍＋屠龍刀」，賴清德藉此建構了「一箭七鵰」的主場優勢，藍營方面則陷入被動與只能在綠營設定的戰場中，無法突圍，若無法反轉，就只能坐看賴清德浴火重生了。

鈕則勳指出，事實上，賴清德藉由鄭文燦的案子，已然掌握了最有利的倚天劍與屠龍刀，本案除了可以「一箭七鵰」之外，藍營方面也已然陷入弱勢，若無法改變戰略、反轉戰場，可能就只能坐看賴清德浴火重生了。

然而，所謂的「一箭七鵰」意指什麼？鈕則勳說明，前提在於鄭文燦的案子，若真有賴清德操作痕跡的話，賴清德將可確實達到7個效果，包括：第一、震懾黨內派系，強化固權，全黨只能鞏固在賴核心之下；第二、撕掉「少數總統」的標籤，讓人看到賴仍能以雷霆萬鈞之勢，拉升行政權力；第三、清除2028黨內的路障，已無人敢挑戰他。

接著鈕則勳進一步說明，第四、是敲山震虎，劍指蔡英文，畢竟鄭文燦是蔡英文愛將；第五、主導議題設定，國會改革議題都不見了；第六、轉移兩岸關係對賴不利或無力處理的焦點；最後，則是強化改革印象，之後藍白大咖若被司法辦了，也無法高喊政治迫害、司法不公了。

鈕則勳分析，賴清德確實藉由這一波攻勢建構了主場優勢，因此，藍營方面已然又陷入被動與只能在對方的戰場中無法突圍。「以藍綠攻防來說，這波政治議題已然為賴清德建構了主場優勢，也幫民進黨又開闢了一個戰場。」

此外，鈕則勳直指，賴清德特別宣布要「打詐、肅貪、掃黑」，而這些相關內容作為賴清德內政上的重點，直至鄭文燦被收押禁見，更是為賴清德打造了一把「倚天劍」。

鈕則勳還說，賴清德另一手握的「屠龍刀」，就是綠營慣用的「抗中、抹紅」操作，譬如，藍綠國會對峙攻防的過程中，綠營便稱國民黨是幫中共沒收台灣民主，而且越抹越兇，反正綠營會樂觀認為，這種論述一直講，總會有愈多人相信是真的。

綜上而言，鈕則勳認為，賴清德用倚天劍加上屠龍刀的搭配操作，基本上，就會讓國民黨完全陷入被動，即便藍營在國會改革法案與退回覆議佔上風，但是，問題在於，罷免的操作上，藍營幾乎陷入綠營的框架中，本來還要拉高罷免門檻，更坐實綠營批評的操作邏輯。

鈕則勳強調，藍營陷入綠營要的仇恨動員與藍綠對決，還被抹紅成中共同路人，局勢顯然對藍營不利，就算藍營後來改變戰術，不提高罷免門檻，但罷免的議題仍然衝擊到基隆執政的謝國樑，畢竟綠營操作藍綠對決的勢已經造起來了。

針對此況，鈕則勳點出，藍營能反轉局勢的方法在於，第一、國會調查權勢必得繼續強化，已經成立的調查小組，要做出一定的成果，才能開闢新戰場，誘敵深入；第二、針對「拆樑」一定得想辦法守住，若「謝國樑防線」守不住，綠營勢必強化罷免力道，只要罷掉國民黨兩、三席立委，民進黨就可成為國會最大黨。

最後，鈕則勳表示，針對近來的「國會改革」相關法案釋憲案，若對藍營不利，藍營要如何反制，拉出戰略縱深，仍得超前部署，不能屆時又只有批評與嘴炮。

ET快訊
「人劍合一」弒母　25歲兒：被附身無法控制自己
快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕！　遭警方逮捕
KID辣妻「中空現身」懷孕四肢超細！網驚：不敢相信
身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病
健保再給付46項達文西手術！年砸2.85億逾8千人受惠
獨／「三寶退散」失靈！工地妹騎車遭擊落　逆轉超傻眼
比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：去年已掌握、告知家長狀況

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

前市長鄭文燦涉貪遭收押　張善政：檢方執法蒐證市府尊重

《選罷法》修法藍綠版本一次看！　國民黨連署過程更加嚴「避造假」

藍白委提新住民基本法藏一「貓膩」　吳思瑤：觸動最敏感的國安神經

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

新住民權益保障法獲朝野共識「擬設新住民司」　預計下周一院會三讀

基隆掛「固樑」大看板批綠輸不起！　號召8萬支持者投「不同意票」

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

賴清德赴基隆「催化」謝國樑罷免？　黨政人士斥：其心可議

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

反骨孫生被控性騷...反擊「要回應什麼」　「酷炫認不意外」撂重話：不要跟他出去

狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：去年已掌握、告知家長狀況

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

前市長鄭文燦涉貪遭收押　張善政：檢方執法蒐證市府尊重

《選罷法》修法藍綠版本一次看！　國民黨連署過程更加嚴「避造假」

藍白委提新住民基本法藏一「貓膩」　吳思瑤：觸動最敏感的國安神經

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

新住民權益保障法獲朝野共識「擬設新住民司」　預計下周一院會三讀

基隆掛「固樑」大看板批綠輸不起！　號召8萬支持者投「不同意票」

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

賴清德赴基隆「催化」謝國樑罷免？　黨政人士斥：其心可議

善心市民造福社會遺愛人間　捐贈台南市消防局幫浦消防車

狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：去年已掌握、告知家長狀況

台中國際茶、咖啡、酒暨烘焙展　匯聚356家國內外企業參展

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

喊「人劍合一」弒母砍父遭押！雲林25歲逆子：被附身無法控制自己

康康帶打手踢館 　只會弄香蕉　擔心被打死

前市長鄭文燦涉貪遭收押　張善政：檢方執法蒐證市府尊重

「冷氣+循環扇」一堆人擺錯了！台電曝「1位置」更省電　

快訊／立委邱議瑩辦公室主任酒駕！　公共危險罪移送地檢署

KID辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！真實身材現形 網驚：不敢相信

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

鄭文燦收押不公平？吳達偉：高虹安沒被壓案7年

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

鄭文燦涉串證　心腹祕書被起底

鄭文燦被收押　沈富雄：蔡英文很懊惱

爆鄭文燦私下說「賴清德不聰明」　他：到底是誰不聰明

火線人物／夜奔立院「開門」擋惡法！　黃捷徹夜未眠就怕成豬隊友　

中小企業發展條例三讀修正　增僱65歲以上者減稅可達200％

快訊／偵獲中共火箭軍於蒙古多次試射　國防部防空部隊加強戒備

萬安演習23日登場　未配合演練最重罰15萬

新北8／1起推機車路邊停車30天定期票　最低299元

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

黃子佼條款通過　購買持有兒少性影像關7年

修《選罷法》黃珊珊慘遭出征！　網怒：連署附身分證影本＝提高門檻

更多熱門

相關新聞

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

前桃園市長鄭文燦涉嫌「華亞科技園區土地開發案」收賄，兩度交保1200萬元，目前仍裁定羈押禁見，而外界也質疑總統賴清德在整肅前朝，大刀砍「死亡筆記本」更外傳蔡英文在名單之中，對此，前立委郭正亮直言，往上查到蔡沒任何好處，下一個重點是柯文哲，「不只核彈，等於是炸到整個民眾黨。」

基隆掛「固樑」大看板批綠輸不起！　號召8萬支持者投「不同意票」

基隆掛「固樑」大看板批綠輸不起！　號召8萬支持者投「不同意票」

賴清德赴基隆「催化」謝國樑罷免？　黨政人士斥：其心可議

賴清德赴基隆「催化」謝國樑罷免？　黨政人士斥：其心可議

收押第3天！鄭文燦看守所裡短暫放封

收押第3天！鄭文燦看守所裡短暫放封

李進勇視察基隆選委會是施壓？　卓榮泰：中選會絕對不會干涉

李進勇視察基隆選委會是施壓？　卓榮泰：中選會絕對不會干涉

關鍵字：

鈕則勳中國文化大學賴清德鄭文燦罷免肅貪

讀者迴響

熱門新聞

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

北韓「公開槍決」30多名中學生

賓士逆向飆撞！28歲警殉職獨留妻兒　家中頓失支柱

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面