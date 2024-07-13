鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院前副閣揆、桃園前市長鄭文燦因涉貪而遭到收押，對此，文化大學廣告系系主任鈕則勳日前表示，此案對於總統賴清德來說已然掌握了「倚天劍＋屠龍刀」，賴清德藉此建構了「一箭七鵰」的主場優勢，藍營方面則陷入被動與只能在綠營設定的戰場中，無法突圍，若無法反轉，就只能坐看賴清德浴火重生了。

鈕則勳指出，事實上，賴清德藉由鄭文燦的案子，已然掌握了最有利的倚天劍與屠龍刀，本案除了可以「一箭七鵰」之外，藍營方面也已然陷入弱勢，若無法改變戰略、反轉戰場，可能就只能坐看賴清德浴火重生了。

然而，所謂的「一箭七鵰」意指什麼？鈕則勳說明，前提在於鄭文燦的案子，若真有賴清德操作痕跡的話，賴清德將可確實達到7個效果，包括：第一、震懾黨內派系，強化固權，全黨只能鞏固在賴核心之下；第二、撕掉「少數總統」的標籤，讓人看到賴仍能以雷霆萬鈞之勢，拉升行政權力；第三、清除2028黨內的路障，已無人敢挑戰他。

接著鈕則勳進一步說明，第四、是敲山震虎，劍指蔡英文，畢竟鄭文燦是蔡英文愛將；第五、主導議題設定，國會改革議題都不見了；第六、轉移兩岸關係對賴不利或無力處理的焦點；最後，則是強化改革印象，之後藍白大咖若被司法辦了，也無法高喊政治迫害、司法不公了。

鈕則勳分析，賴清德確實藉由這一波攻勢建構了主場優勢，因此，藍營方面已然又陷入被動與只能在對方的戰場中無法突圍。「以藍綠攻防來說，這波政治議題已然為賴清德建構了主場優勢，也幫民進黨又開闢了一個戰場。」

此外，鈕則勳直指，賴清德特別宣布要「打詐、肅貪、掃黑」，而這些相關內容作為賴清德內政上的重點，直至鄭文燦被收押禁見，更是為賴清德打造了一把「倚天劍」。

鈕則勳還說，賴清德另一手握的「屠龍刀」，就是綠營慣用的「抗中、抹紅」操作，譬如，藍綠國會對峙攻防的過程中，綠營便稱國民黨是幫中共沒收台灣民主，而且越抹越兇，反正綠營會樂觀認為，這種論述一直講，總會有愈多人相信是真的。

綜上而言，鈕則勳認為，賴清德用倚天劍加上屠龍刀的搭配操作，基本上，就會讓國民黨完全陷入被動，即便藍營在國會改革法案與退回覆議佔上風，但是，問題在於，罷免的操作上，藍營幾乎陷入綠營的框架中，本來還要拉高罷免門檻，更坐實綠營批評的操作邏輯。

鈕則勳強調，藍營陷入綠營要的仇恨動員與藍綠對決，還被抹紅成中共同路人，局勢顯然對藍營不利，就算藍營後來改變戰術，不提高罷免門檻，但罷免的議題仍然衝擊到基隆執政的謝國樑，畢竟綠營操作藍綠對決的勢已經造起來了。

針對此況，鈕則勳點出，藍營能反轉局勢的方法在於，第一、國會調查權勢必得繼續強化，已經成立的調查小組，要做出一定的成果，才能開闢新戰場，誘敵深入；第二、針對「拆樑」一定得想辦法守住，若「謝國樑防線」守不住，綠營勢必強化罷免力道，只要罷掉國民黨兩、三席立委，民進黨就可成為國會最大黨。

最後，鈕則勳表示，針對近來的「國會改革」相關法案釋憲案，若對藍營不利，藍營要如何反制，拉出戰略縱深，仍得超前部署，不能屆時又只有批評與嘴炮。