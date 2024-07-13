收押第3天！律師家人都沒來　鄭文燦看守所短暫放封10分鐘

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案，今天進入第三天，但桃園監獄與看守所今天因假日並未對外開放。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭羈押禁見，今（13）日是第三天，因是假日看守所並未開放，鄭的律律師也未辦理律見，家人也未送日用品或食品。至於第二晚狀況如何，副典獄長許國賢今天並未說明狀況，但據了解，看守所今天仍有活動時間，禁見被告也依區塊輪流活動，鄭文燦會在所方安排的時間短暫放封10分鐘左右。

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案，今天進入第三天，但桃園看守所接見室鐵門拉下未開放。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦因涉及貪汙案遭桃園地院羈押今天進入第三天，今天是週六假日不開放會客及探視，不僅看守所與獄方鐵門拉下，接見室、合作社也是大門深鎖。

看守所管理人員指出，今天並未開放，因此不會有律師律見或家人送拾或日用品等物，平常看守所作息時是，早上點完名後會有活動時間，大概從8點半以後，禁見人員會分批輪流出來活動，同案人員不會碰在一起，每次活動約十餘分鐘，一天只有一次，因此禁見人員都會利用時間出來活動活動。

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案，今天進入第三天，但桃園看守所合作社也未開放。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問鄭文燦第二晚飲食作息狀況如何？管理人員透露，因管理不同區域沒看不到也沒有接觸，因為較為敏感也不會去打聽與討論個案，但應該都還正常。據了解，根據桃園監獄與看守所官網，今天早餐是稀飯、花生麵筋，午餐則是麵疙瘩、酥炸小熱狗，晚餐則是麻油雞丁、涼拌海帶結、炒時蔬與番茄蛋花湯。