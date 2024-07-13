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逛家樂福「噴殺蟲劑點火」釀火災損失4億　屁孩手賤闖大禍下場曝

▲家樂福中原店去年12月間凌晨遭郭姓男子點燃殺蟲劑縱火，導致中原店損失逾4億元，案發時，員工發現賣場失火當場傻眼。（資料照／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲家樂福中原店去年12月間凌晨遭郭姓男子點燃殺蟲劑縱火，導致中原店損失逾4億元，案發時，員工發現賣場失火當場傻眼。（資料照／翻攝自臉書《記者爆料網》）

記者沈繼昌／桃園報導

家樂福中原店去年12月間賣場發生大火，導致店面商品與設施嚴重毀損，雖經消防人員撲救滅火，但賣場損失逾4億元，警方查出是郭姓男子夥同黃姓、周姓男子逛商場時，郭持殺蟲劑點火引燃導致大火；桃園地檢署最近偵結依公共危險罪嫌將郭男提起公訴，黃姓與周姓有然雖同行，但沒有違法行為，被不起訴處分。

▲家樂福中原店去年12月間凌晨遭郭姓男子點燃殺蟲劑縱火，消防人員現場灌救，警方在現場拉起封鎖線。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲家樂福中原店去年12月間凌晨遭郭姓男子點燃殺蟲劑縱火，消防人員現場灌救，警方在現場拉起封鎖線。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，20歲的郭姓男子於去年12月3日凌晨3時許，與20歲的黃姓男子、24歲周姓男子到家樂福中原店購物，3人在清潔用品區閒逛時，看到噴霧殺蟲劑時，3人對殺蟲劑可以引燃在討論，郭男卻突然掏出打火機點火，並拿起貨架上殺蟲劑朝火焰噴霧，郭男嚇了一大跳，隨即將殺蟲劑擺回貨架上後離開，但因殺蟲劑瓶上火焰未完全熄滅，導致貨架上的其他殺蟲劑商品接續被點燃爆炸起火，導致火勢延燒至整個賣場。

桃園市消防局據報後派員灌救，賣場商品均屬易燃物，火勢延燒至當天清晨5時許才被控制，但家樂福中原店建築結構嚴重損毀，商場上商品也慘遭焚毀，廠方估計火災損失約4億2600萬元，離譜的是，郭男3人於火災發生後仍留在現場機車停車格聊天，但仍被警方循線查獲送辦。

▲家樂福中原店去年12月間凌晨遭郭姓男子點燃殺蟲劑縱火，中壢警方循線逮捕郭男等3人移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲家樂福中原店去年12月間凌晨遭郭姓男子點燃殺蟲劑縱火，中壢警方循線逮捕郭男等3人移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢調查時，郭男坦承有點燃打火機，並以殺蟲劑朝打火機火焰噴灑，但同案黃、周2人則否認犯行，辯稱還在討論，據說殺蟲劑可以引燃，討論同時，郭從口袋拿出打火機點燃後，再以殺蟲劑朝打火機火焰噴灑，瞬間引發很大火勢，想阻止已來不及，當時火光很大，3人都嚇到，郭隨即將殺蟲劑放回貨架上，但5、6分鐘後就聽到賣場有人高喊「失火了」等語。

檢方根據警方提供現場監視器畫面截圖、消防局火災鑑定報告、家樂福提供商品庫存及損失清單、現場報廢清單等佐證，認定郭男犯行明確；偵結依放火燒毀現有人所在建築物罪嫌將郭男起訴，至於黃、周2人因罪證不足予以不起訴處分。

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