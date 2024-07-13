鄭文燦6月就掌握案情急換手機？　王鴻薇：絕對有人洩密

▲鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

前桃園市長鄭文燦疑涉貪，遭桃園地方法院裁定羈押禁見，其中原因是與心腹施彥廷對話有串證疑慮。國民黨立委王鴻薇今日表示，傳出鄭文燦事先疑似就掌握案情，6月初就換掉手機，檢調一定要追查偵辦洩密問題，如果最後沒有下文，一定是有人包庇洩密者。

王鴻薇說，桃園地方法院羈押鄭文燦，是因鄭有串證之虞，也就是鄭有用其手機透過通訊軟體line，傳訊息給其心腹。該訊息裡，跟檢方偵辦的方向完全一致，因此，此事已經完全證明，偵辦鄭文燦的過程裡，確實有洩密的問題。

王鴻薇表示，現又傳出鄭文燦所交出的手機並不是原來的手機，而是一支新手機，且鄭早在6月9日就換新手機，怎麼時間這麼剛剛好？就在檢方要傳喚鄭文燦的前一個月，就換新手機，然後交給檢方，鄭文燦顯然想要隱匿過去的訊息。

王鴻薇說明，這件事情在在顯示鄭文燦整個偵辦過程中絕對有洩密，法院也是證實有洩密，法院才會羈押，檢調除了要繼續追查鄭文燦涉貪案外，也一定要調查洩密，若檢調沒有追查，且最後完全沒有下文，這代表又是有人在包庇洩密者。

王鴻薇說，此事件一定要給社會一個交代，並非僅有鄭文燦涉貪案，過程怎麼會有離譜的一而再再而三洩密，一定要查清楚，說明白。