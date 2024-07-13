　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦6月就掌握案情急換手機？　王鴻薇：絕對有人洩密

▲▼0709 鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

前桃園市長鄭文燦疑涉貪，遭桃園地方法院裁定羈押禁見，其中原因是與心腹施彥廷對話有串證疑慮。國民黨立委王鴻薇今日表示，傳出鄭文燦事先疑似就掌握案情，6月初就換掉手機，檢調一定要追查偵辦洩密問題，如果最後沒有下文，一定是有人包庇洩密者。

王鴻薇說，桃園地方法院羈押鄭文燦，是因鄭有串證之虞，也就是鄭有用其手機透過通訊軟體line，傳訊息給其心腹。該訊息裡，跟檢方偵辦的方向完全一致，因此，此事已經完全證明，偵辦鄭文燦的過程裡，確實有洩密的問題。

王鴻薇表示，現又傳出鄭文燦所交出的手機並不是原來的手機，而是一支新手機，且鄭早在6月9日就換新手機，怎麼時間這麼剛剛好？就在檢方要傳喚鄭文燦的前一個月，就換新手機，然後交給檢方，鄭文燦顯然想要隱匿過去的訊息。

王鴻薇說明，這件事情在在顯示鄭文燦整個偵辦過程中絕對有洩密，法院也是證實有洩密，法院才會羈押，檢調除了要繼續追查鄭文燦涉貪案外，也一定要調查洩密，若檢調沒有追查，且最後完全沒有下文，這代表又是有人在包庇洩密者。

王鴻薇說，此事件一定要給社會一個交代，並非僅有鄭文燦涉貪案，過程怎麼會有離譜的一而再再而三洩密，一定要查清楚，說明白。

ET快訊
台中霹靂警攻堅半套店　細肩帶女突開門僵住
快訊／偵獲中共火箭軍蒙古多次試射　30共機、7共艦擾台
快訊／吸喪屍毒品！　25歲賓士猴認了
收押第3天！律師家人都沒來　鄭文燦放封10分鐘
撞死三重警！賓士猴曾追砍26歲女　害墜台64身亡
來自警察世家！黃瑋震兄弟受舅舅鼓勵從警　卻不幸遭撞殉職
中小企業條例三讀修正通過　員工加薪、增僱65歲以上者減稅可達
超商一排飲料「倒著放」　苦主秒懂！店員崩潰：拖得半死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆掛「固樑」大看板！　號召近8萬支持者投「不同意票」

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

賴清德赴基隆「催化」謝國樑罷免？　黨政人士斥：其心可議

朝野協商共識「新住民權益保障法」　卓榮泰：讓新住民得到更多幫助

快訊／偵獲中共火箭軍於蒙古多次試射　國防部防空部隊加強戒備

經濟發展委員會下周召開　卓榮泰曝三大主軸：讓台灣均衡發展

李進勇視察基隆選委會是施壓？　卓榮泰：中選會絕對不會干涉

玩起來！台灣人赴泰國免簽15日上路　外交部：停留天數也延長至60天

鄭文燦6月就掌握案情急換手機？　王鴻薇：絕對有人洩密

中小企業條例三讀修正通過　員工加薪、增僱65歲以上者減稅可達200％

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

台塑重臣楊兆麟首曝光！坐輪椅戴遮陽帽擋臉　兒陪同搭豪車離開

基隆掛「固樑」大看板！　號召近8萬支持者投「不同意票」

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

賴清德赴基隆「催化」謝國樑罷免？　黨政人士斥：其心可議

朝野協商共識「新住民權益保障法」　卓榮泰：讓新住民得到更多幫助

快訊／偵獲中共火箭軍於蒙古多次試射　國防部防空部隊加強戒備

經濟發展委員會下周召開　卓榮泰曝三大主軸：讓台灣均衡發展

李進勇視察基隆選委會是施壓？　卓榮泰：中選會絕對不會干涉

玩起來！台灣人赴泰國免簽15日上路　外交部：停留天數也延長至60天

鄭文燦6月就掌握案情急換手機？　王鴻薇：絕對有人洩密

中小企業條例三讀修正通過　員工加薪、增僱65歲以上者減稅可達200％

歐陽娜娜鏤空背心「透視身材」　胸前僅2顆扣子固定

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

基隆掛「固樑」大看板！　號召近8萬支持者投「不同意票」

妻沉迷宗教「是神明身邊的孩子」3年48次離家　夫受不了喊離婚

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

賴清德赴基隆「催化」謝國樑罷免？　黨政人士斥：其心可議

全台百歲人瑞已超過5千人　民團籲：別讓長者成「三等公民」

遠距醫療擴大給付！新增69醫缺鄉鎮、矯正機關適用　最快8月開放

中國記者踢爆「黑心混油內幕」　驚傳失聯！

新竹5歲童玩水「誤飲溪水」腹絞痛　龍潭警鳴笛6分鐘送醫

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

政治熱門新聞

鄭文燦收押不公平？吳達偉：高虹安沒被壓案7年

鄭文燦涉串證　心腹祕書被起底

鄭文燦被收押　沈富雄：蔡英文很懊惱

爆鄭文燦私下說「賴清德不聰明」　他：到底是誰不聰明

火線人物／夜奔立院「開門」擋惡法！　黃捷徹夜未眠就怕成豬隊友　

中小企業發展條例三讀修正　增僱65歲以上者減稅可達200％

新北8／1起推機車路邊停車30天定期票　最低299元

黃子佼條款通過　購買持有兒少性影像關7年

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

藍白推「選罷法修嚴」逕付二讀　綠委難接受：白委曾公開承諾會否決

不滿白挺「罷免加嚴」逕付二讀　綠委嗆白不如藍：至少國民黨是真小人

鄭文燦進看守所　他曝「先確認肛門」：出來會瘦一圈

修《選罷法》黃珊珊慘遭出征！　網怒：連署附身分證影本＝提高門檻

立院三讀詐欺防制條例　劉世芳：想騙不敢騙、騙到沒得花

更多熱門

相關新聞

鄭文燦委任律師起底　曾捲「亂倫性侵案」遭停業

鄭文燦委任律師起底　曾捲「亂倫性侵案」遭停業

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉貪，11日在3位資深律師陪同下赴第3次羈押庭，遭法法官裁定收押禁見。法界人士指出，鄭文燦的其中一位律師從法官轉任律師不久就曾被送懲戒，後來在一起亂倫性侵案中又被送懲戒遭到停業；他感嘆，鄭文燦在自己受全國矚目的案件中卻選任有爭議的律師，凸顯他在交遊廣闊之餘，似乎不懂得避嫌，難怪會陷入種種弊案爭議。

鄭文燦被收押　沈富雄：蔡英文很懊惱

鄭文燦被收押　沈富雄：蔡英文很懊惱

鄭文燦涉串證　心腹祕書被起底

鄭文燦涉串證　心腹祕書被起底

鄭文燦收押不公平？吳達偉：高虹安沒被壓案7年

鄭文燦收押不公平？吳達偉：高虹安沒被壓案7年

竹市21警幫抽罰單　退休警：多是人情壓力

竹市21警幫抽罰單　退休警：多是人情壓力

關鍵字：

鄭文燦王鴻薇貪污

讀者迴響

熱門新聞

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

北韓「公開槍決」30多名中學生

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

快訊／三重「疑毒駕」賓士撞死1警　駕駛正面照曝光

賓士逆向飆撞！28歲警殉職獨留妻兒　家中頓失支柱

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

老公愛愛叫錯名字　人妻拿刀割掉他的「金箍棒」

韭菜大翻車！　聯發科爆5740萬元違約交割

即／林士傑命案口罩男落網！警攻堅壓制畫面曝

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面