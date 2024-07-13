快訊／補教公布分科測驗地理解答　預估5標出爐

▲補教地理老師李威立進行地理科試題分析。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學分科測驗今（13日）舉行第二天考試，今天第二節考地理，共有1萬7750人報考，1488人缺考，缺考率8.38%。得勝者文教提供地理科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年地理5標（頂前均後底）為「53、48、41、34、29」分，其中前標、均標、後標均比去年降低1級分，頂、底標則與去年相當。

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地理補教老師李威立表示，整體而言今年考題較難，文字敘述冗長、誘答選項較多，前兩年考題大多看完題目就可選答，今年則要看懂題目才能拿分，但對高分群考生差異不大，中後段考生會覺得比較難，因此預估前標、均標、後標會比去年下降1級分。

全國教師會提供地理科即時試題分析，地理科召集人、台北市萬芳高中地理老師周岳虹指出，試題難易度中等，預估分數較去年略為下降，得分關鍵在第貳部分混合題或非選擇題。混合題型配分約為36分，其中20分具有探究實作的精神，學生需具備資料蒐集、資料分類與處理、資料展現（如繪圖）、及解決問題的策略與步驟的能力，與課綱精神相符。

全國高中教育產業工會也提供即時試題分析，地理科召集人、新北市板橋高中地理老師張淑惠指出，取材生活化，文字精煉，難易適中，具鑑別度，對掌握基本概念的學生有利，此外，混合題考驗歸納統整能力，是今年得高分的關鍵，預估頂標、前標將較去年提高。

▼得勝者文教提供地理科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同。）