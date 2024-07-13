歷史科文字偏多！台灣茶葉與檳榔入題　高中教師：考生作答會很趕

▲分科測驗首節考歷史，高中老師認為今年文字量偏多，考生作答會很趕。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）進入第二天，首節考歷史科，有關台灣茶葉與檳榔、大清國護照、周處除三害等議題入題。台北市高中歷史科教師群表示，今年歷史科題目文字數量偏多，考生閱讀起來比較辛苦，要在有效時間內完成題目是一項挑戰，試題偏重基礎知識為主，測驗學生閱讀理解與分析史料的能力，整體來說，試題難易度為中等。

分科測驗今天首節考歷史。大考中心表示，歷史科共有2萬36人報考，1497人缺考，缺考率7.47%，則比去年增加1.05%。

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台北市高中歷史科教師群表示，今年歷史科題目文字數量偏多，還有不少文言文，考生閱讀起來比較辛苦，考生要在有效時間內完成題目是一項挑戰，作答會非常趕，也蠻有挑戰性；今年歷史試題偏重基礎知識為主，測驗學生閱讀理解與分析史料的能力，並分析不同作者間的立場與解釋差異，整體來說，試題難易度為中等。

▼分科測驗歷史科試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▼分科測驗歷史科試題。（圖／大學入學考試中心提供）

入闈協助審題的高中老師認為，今年試題以文本閱讀與理解為主軸，考題內容多元，與考生生活連結，像是第4題以大清國護照為題，考生可從護照資料判讀相關資訊，第34題以家庭電器問世之後，將婦女家務勞動時間的研究數據入題，都是跟考生的生活經驗連結，整體而言，試題「難易適中」。

入闈協助審題的試考生則認為，今年歷史科題目跳脫帝王將相視角的史料，嘗試以常民生活為命題素材，以多樣化素材呈現不同主體的觀點與立場，充分展現歷史多元面貌，讓人耳目一新，例如第15題以清末民初某位書生角度出發，看待衰敗帝國中的變革維新與革命。

▼分科測驗歷史科試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▼分科測驗歷史科試題。（圖／大學入學考試中心提供）