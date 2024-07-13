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「光華商場經營」入題！地理科圖表多　高中師：兩考題有疑義

▲▼分科測驗登場。（圖／新北教育局提供）

▲分科測驗地理科，包括光華商場入題，圖表題占比超過一半。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）進入第二天，第二節考地理，包括光華商場、葉門武裝組織攻擊紅海航線商船等事件入題。台北市高中地理科教師群表示，今年地理科延續近兩年趨勢，圖表題較高、占比達54%，但跨冊概念題較往年少，傳統題型特別多，整體難易度和去年大致相同。但第11題考輸油管破裂對海龜影響，考題線索不易答出答案，第28題考貝類污染的線索也不多，恐怕是疑義題。

分科測驗今天第二節考地理。根據大考中心統計，地理科共有1萬7750人報考，1488人缺考，缺考率8.38%，比去年增加1.73%。

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入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年地理取材生活化且內容多元，範圍包括國內外地理，像是第1題結合本土信仰，測驗考生對台灣各地特殊自然環境的了解，第15題針對歐盟有意推動地中海聯盟組織，考生除了要認識各國地理位置，還得對地緣政治有一定了解；另外，第13題則考室內與室外場地的全壘打數量和氣候變遷關係，考生只要透過簡單閱讀理解就可輕鬆解題。

試考生認為，今年地理科題型大致與往年大考相似，試題不刁鑽，重點在題幹中敘述鮮明，考生只需把握地理應用與知識等課堂重點，穩紮穩打應試就能取得基本分數。

入闈協助大考中心審題的高中教師指出，今年地理科試題涵蓋各面向，時事題包括去年台東金峰鄉連鎖商店的設立、葉門武裝組織攻擊紅海航線商船等，還有光華商場的經營的生活素材，以及美國再生水技術等，取材兼顧核心素養並落實在生活情境，基礎的知識理解仍是重要評量目標，所以考生若未熟悉基礎知識，答題難度將會提高。

台北市高中地理科教師群表示，今年地理科延續近兩年趨勢，圖表題較高、占比達54%，但跨冊概念題較往年少，傳統題型特別多，包括考台灣地方廟宇對聯，還有台東金峰鄉連鎖商店、歐盟規範Type-C，整體難易度和去年大致相同。但第11題考高雄外海輸油管破裂對小琉球海域海龜影響，考題線索不易答出答案，第28題考造成河川貝類污染的線索也不多，恐怕是疑義題。

▼分科測驗地理試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▲▼分科測驗地理試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▼分科測驗地理試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▲▼分科測驗地理試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▼分科測驗地理試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▲▼分科測驗地理試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▼分科測驗地理試題。（圖／大學入學考試中心提供）

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