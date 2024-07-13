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快訊／分科測驗歷史解答看這裡　補教預估5標門檻出爐

▲全中教提供歷史科即時試題評論。（圖／全中教提供）

▲全教會提供歷史科即時試題評論。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度分科測驗今（13日）舉行第二天考試，今天第一節考歷史，共有2萬36人報考，1497人缺考，缺考率7.47%。得勝者文教提供歷史科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年歷史5標（頂前均後底）為「51、46、38、32、26」分，其中頂、前、均標均比去年降低1級分，後、底標則與去年相當。

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歷史補教老師馮敬之指出，今年歷史是分科測驗3年以來最難的一次，程度好的考生也不易拿到高分，閱讀量大且不易從題幹抓出答案，必須經過思考判斷、要有閱讀理解能力，「真的不是很好作答」，雖然圖表題只有3題，但每題都必須圖表文字一起看，極具鑑別度，因此預估頂、前、均標均會比去年下修1級分。

全國教師會也提供歷史科即時試題分析，歷史科召集人、桃園市壽山高中歷史老師蘇健倫指出，歷史分科測驗趨向生活化，鯨魚、家電、護照、餐桌禮儀，電影《周處除三害》也入題，但整份試卷「新瓶裝舊酒」，知識重點在考古題可發現，且多為與經濟、生活相關的議題，此外，今年宗教考題大增，選修歷史題型比重明顯增加，原住民族依舊是出題重點。整體試題難易適中，預估分數與去年相似。

全國高中學校教育產業工會歷史解題團教師認為，考題偏重物質文明發展史，政治史大幅減少，題材豐富，國際時事與生活化議題結合，難度中等，但需靈活應答，高分群鑑別度低。此外，第17題選項有瑕疵，1830年代西德這國家並不存在，容易引起學生困惑；第18題考國人與野人的概念，並非是現行課綱的學習內容。

▼得勝者文教提供歷史科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同。）▲得勝者文教提供歷史科即時試題分析。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供歷史科即時試題分析。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供歷史科即時試題分析。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供歷史科即時試題分析。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供歷史科即時試題分析。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供歷史科即時試題分析。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供歷史科即時試題分析。（圖／得勝者文教提供）

▲歷史科非選題參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲歷史科非選題參考解答。（圖／得勝者文教提供）

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