　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國家警報又響！大雷雨再轟6縣市　暴雨警戒區出爐

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲午後對流旺盛，部分縣市出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(13日)下午15時10分到15分針對南投縣、高雄市、嘉義縣、基隆市、新北市、台北市等6縣市發布大雷雨即時訊息，雨勢持續1小時。此外，氣象署也對新北市山區發布暴雨災防告警。

今午後雷雨急又猛，氣象署下午15時10分針對南投縣、高雄市、嘉義縣等3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分。氣象署示警外出慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署下午15時15分再針對基隆市、新北市、台北市等3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度

此外，氣象署也同步對新北市北勢溪坪林映像虎寮區、新北市永定溪石碇蚯蚓坑、新北市石碇溪石碇淡蘭吊橋、新北市逮魚堀溪等發布山區暴雨災防告警，持續時間至17時15分。

氣象署表示，上列告警區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲▼氣象署針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）

▲▼氣象署針對基隆市、台北市、新北市、南投縣、高雄市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）

▲▼氣象署針對南投縣、嘉義縣、高雄市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）

大雷雨即時訊息示警區域
基隆市：七堵區
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區
新北市：新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區
南投縣：信義鄉
嘉義縣：梅山鄉、阿里山鄉
高雄市：桃源區

 

ET快訊
賴清德籲尊重大法官解釋　倘不接受人民會有噓聲「青鳥會飛出來」
快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上
振興美女醫怒公開所得申報！　年收入曝光
長官偷吃3寶媽「飯店激戰4次」　警察夫綠了
又是輔助駕駛惹禍！25歲男開車衝進楊梅休息站　連撞4車釀3傷
快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕　遭火速開除
快訊／大雷雨再炸6縣市1.5小時
洋將想留在台灣　直言：我不想打只有4隊的聯盟！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

畢業就年薪百萬！他喊8年級是神選世代　大票點頭：運氣超好

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上

快訊／大雷雨再炸6縣市1.5小時　國家警報響

全校1300名學生「放學只花7分鐘」　台中老師祕笈曝光

他算出「每天裝公司2千cc水」1年賺多少！網笑翻：每天喝了

北市幼兒園性侵案　教育局：「已罰百萬、廢照」祭4大措施

101大樓「布滿超級厚黑雲！」　網崩潰回報：信義區狂風暴雨

快訊／玉山下冰雹了「長達15分鐘」　驚艷畫面曝

水瓶座「積小勝成大勝」！行動是關鍵　投資有感增長

下午3點「信義區上空全黑」　台北人驚呼雷聲超大：快聾了

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

林士傑案「口罩男」押抵警局　刑大隊長：不排除有其他共犯

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

畢業就年薪百萬！他喊8年級是神選世代　大票點頭：運氣超好

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上

快訊／大雷雨再炸6縣市1.5小時　國家警報響

全校1300名學生「放學只花7分鐘」　台中老師祕笈曝光

他算出「每天裝公司2千cc水」1年賺多少！網笑翻：每天喝了

北市幼兒園性侵案　教育局：「已罰百萬、廢照」祭4大措施

101大樓「布滿超級厚黑雲！」　網崩潰回報：信義區狂風暴雨

快訊／玉山下冰雹了「長達15分鐘」　驚艷畫面曝

水瓶座「積小勝成大勝」！行動是關鍵　投資有感增長

下午3點「信義區上空全黑」　台北人驚呼雷聲超大：快聾了

第2歸化體育署開綠燈！張承中點出布依德、麥卡洛2選1

美女市長疑是共諜！17歲就潛入菲國「用假身分當選」　當局急發逮捕令

東豐綠廊10多輛腳踏車燒成鐵架　疑鋰電池過度充電釀禍

日本23歲女警「柔道訓練」頭部重摔死亡！　才剛考上3個月

畢業就年薪百萬！他喊8年級是神選世代　大票點頭：運氣超好

賴清德指國族認同歧見深對國家不利　「難能可貴的是各黨都珍惜民主」

「有車位偏不停」避暑人潮武嶺胡亂停車　警開11張罰單

桃園忘憂系下午茶！小民宅藏森林花園　必點舒芙蕾鬆餅網友好評最多

邱議瑩辦公室主任酒駕　旗山警公布「50公尺超遠距」臨檢影片

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

生活熱門新聞

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

快訊／國家警報響了！15縣市大雨特報　大雷雨轟6地

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

他挖出罕見57.6度高粱！神人揭2含義

快訊／02:51台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

不是無言！年輕人打「==6.見」意思曝光

快訊／國家警報又響！大雷雨再轟6縣市　暴雨警戒區出爐

農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

下午3點「信義區上空全黑」　台北人驚呼雷聲超大：快聾了

101大樓「超厚黑雲來了！」　網崩潰：信義區狂風暴雨

「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

廁所故障公告「2字」　千人看完困惑

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

更多熱門

相關新聞

快訊／國家警報響了！15縣市大雨特報　大雷雨轟6地

快訊／國家警報響了！15縣市大雨特報　大雷雨轟6地

午後對流旺盛，中央氣象署今(13日)下午14時15分針對15縣市發布大雨特報，雨勢將持續到入夜。另氣象署也對新竹縣、台中市、新北市、桃園市、宜蘭縣、苗栗縣等6縣市發布大雷雨即時訊息，宜蘭縣、新北市和桃園市山區也有山區暴雨災防告警。

熱帶擾動醞釀　鄭明典曝「1原因」不利颱風發展

熱帶擾動醞釀　鄭明典曝「1原因」不利颱風發展

南海熱帶擾動發展！專家：觀察24小時內是否變熱帶低壓　路徑曝

南海熱帶擾動發展！專家：觀察24小時內是否變熱帶低壓　路徑曝

午後雷雨區更廣　「凱米」颱風挑戰下周生成

午後雷雨區更廣　「凱米」颱風挑戰下周生成

關鍵字：

天氣氣象署氣象大雨豪雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！7萬人朝聖連林襄都看呆

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

北韓「公開槍決」30多名中學生

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面