快訊／國家警報又響！大雷雨再轟6縣市　暴雨警戒區出爐

▲午後對流旺盛，部分縣市出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(13日)下午15時10分到15分針對南投縣、高雄市、嘉義縣、基隆市、新北市、台北市等6縣市發布大雷雨即時訊息，雨勢持續1小時。此外，氣象署也對新北市山區發布暴雨災防告警。

今午後雷雨急又猛，氣象署下午15時10分針對南投縣、高雄市、嘉義縣等3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分。氣象署示警外出慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象署下午15時15分再針對基隆市、新北市、台北市等3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度

此外，氣象署也同步對新北市北勢溪坪林映像虎寮區、新北市永定溪石碇蚯蚓坑、新北市石碇溪石碇淡蘭吊橋、新北市逮魚堀溪等發布山區暴雨災防告警，持續時間至17時15分。

氣象署表示，上列告警區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲▼氣象署針對基隆市、台北市、新北市、南投縣、高雄市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）

大雷雨即時訊息示警區域

基隆市：七堵區

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區

新北市：新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區

南投縣：信義鄉

嘉義縣：梅山鄉、阿里山鄉

高雄市：桃源區



