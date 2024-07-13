明天飆37度　下周「雙颱接力」？氣象署曝觀察時間點

▲明天局部高溫將飆破37度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(14日)太平洋高壓西伸北抬，午後雷雨區縮小，中南部和各地山區有午後雷陣雨，高溫將更炎熱，大台北、中南部局部高溫可能飆破37度；至於今年第3號颱風凱米(Gaemi)是否下周生成，氣象署表示，南海和菲律賓2個熱帶擾動有機會在周日或周一發展，未來可能生成熱帶性低氣壓或颱風，但是否成颱仍要觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天開始太平洋高壓開始西伸北抬，環境偏東南風，明後兩天東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後雷雨區縮小，各地山區和中南部地區有午後雷陣雨。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周二環境偏南風，張承傳表示，南邊將有水氣，午後雷雨擴大到西半部、東半部山區，類似降雨型態將持續到7月23日；另未來一周山區午後有局部大雨。

溫度方面，張承傳說明，明天到下周四溫度更高，大台北、中南部會有局部37度以上高溫；下周五後出現37度高溫機率較低，不過天氣依舊炎熱。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

至於今年第3號颱風凱米(Gaemi)是否會在下周生成，張承傳表示，南海到菲律賓東方海面適合熱帶擾動發展，南海熱帶擾動已經在慢慢組織當中，有機會在1到2天內慢慢發展，可能增強為熱帶性低氣壓或颱風；菲律賓東方海面熱帶擾動下周一也有機會發展，該兩個熱帶擾動會不會發展成颱風都還要再觀察。