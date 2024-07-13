藍白推「選罷法修嚴」逕付二讀　綠委難接受：白委曾公開承諾會否決

▲國民黨提議選罷法逕付二讀，朝野舉牌表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（12日）立法院再掀表決大戰，國民黨團總召傅崐萁所提選罷法修法加嚴、要求罷免連署時附上身分證影本；在藍白聯手狀況下，該案成功逕付二讀。對此綠委齊聲批評，綠委洪申翰表示，這是藍白聯合詐騙集團，讓人民對罷免連署充滿恐懼，進而實質閹割了公民的罷免權。林俊憲也痛批，黃珊珊自己親口承諾過，會「進場投票否決提高罷免門檻」，堂而皇之的說謊、欺騙民眾，還要不要點臉啊？

過去幽靈連署狀況頻傳，藍營在提案案由指出，近年罷免案出現多起冒名偽造提議、連署書情事，顯見出現有心人士持大量個人資料假冒提議連署，且隱含的假冒份數恐為死亡連署的數倍以上，雖然經戶政系統查對雖可刪除亡者連署的畸形連署書，但卻無法比對查核未死亡的冒名連署的狀況。

提案案由說明，罷免案乃選民對於公職人員信賴與否之抉擇，有心人士貪圖自身的便宜行事大量假冒他人連署不僅違反個人資料保護，更侵害被假冒民眾的自由選擇權，假冒成案的提議缺乏代表性，讓民眾形成錯誤的認知，不可不謂已足以生損害於公眾或他人。

因此傅崐萁等16立委提案選罷法部分條文修正草案，其中，傅崐萁版本將罷免門檻加嚴，要求罷免連署時附上身分證正反面影本，也納入綠委吳秉叡過去曾提、日前宣布撤案的連署時加上身分證發證日期部分。

對於相關提案爭議，洪申翰說明，這個修正案，要求「罷免連署需附身分證正反影本」，將會讓罷免連署的個資外洩風險暴增，公民因為懼怕自己個資落到詐騙集團手中，最後就算想要罷免不適格的政客，但卻不敢參與罷免連署。

洪申翰指出，簡單說，這就是藍白聯合詐騙集團，讓人民對罷免連署充滿恐懼，進而實質閹割了公民的罷免權、削弱人民監督立委的權力。藍白用這種爛招，來保護自己黨內那些因為亂搞，而被人民怒火追著罷免的立委們。真的以為人民看不懂嗎？太無恥了。

林俊憲表示，國民黨提案要把修嚴的鳥籠選罷法逕付二讀，跳過委員會審查，而從來不投票的8席終於出現了，只不過，他們是贊成國民黨的提案。

林俊憲痛批，其他法案民眾黨要去當傅隨組織就算了，但他唯獨不能接受這一條，因為黃珊珊自己親口承諾過，會「進場投票否決提高罷免門檻」，堂而皇之的說謊、欺騙民眾，還要不要點臉啊？

林俊憲質疑，這還有什麼好狡辯的？難道要說是贊成和反對搞錯了嗎？若真是如此，套句黃國昌說的，連這麼簡單的事情都會搞錯，那你們顯然不具備擔任立法委員的能力。上樑不正下樑歪，都有一個白紙黑字簽約都能撕毀的主席了，說點謊騙騙民眾又算什麼呢？整個黨從上到下，核心價值就是一個字：騙！