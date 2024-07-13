超商一排飲料「只能倒著放」　苦主秒懂！店員崩潰：拖得半死

▲原PO發現，第三排飲料特別倒著放。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

店員最害怕的飲料？一名妹子驚呼，發現超商置放一排「倒著放的飲品」，讓她好奇背後的原因？文章曝光後，店員紛紛路過解答「你不知道它有多脆弱一碰就碎，掉下來我們店員真的會拖地拖得半死」、「以前做超商最討厭補這個，破掉要賠錢」。

一名女網友在《Threads》表示，最近逛超商開放式飲料櫃時，赫然發現中間一排飲品都是倒著放，從照片可見，從下面數上來第三層，飲料的外包裝共通點都是上寬下窄，這讓原PO好奇背後的原因？

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章引來1.2萬人關注，有苦主回應，「它設計有點不良，我好幾次沒拿好，摔到就毀了，送地板喝了」、「不分地點，掉下去必欲哭無淚」、「我女兒有一次幫我拿著昂列奶茶，一不小心掉下去，地板整攤都是奶茶，不好意思請店員來拖地...順便結帳」。

有網友回應，「之前也在一家超商看過這樣放，店員說，正常放的話，拉出來掉地上會破掉，於是倒著放，拉出來補貨的時候，以防比較不會掉出來掉在地上」。

留言串中，也釣出店員點頭解釋，「這個應該是超商最易碎的產品了，你不知道它有多脆弱一碰就碎，掉下來我們店員真的會拖地拖得半死」、「左岸系列是吧？離開超商好久，看起來又換包裝了，左岸杯子脆到靠北，逢摔必破，這家門市應該經常遇到」、「以前做超商最討厭補這個，破掉要賠錢」。