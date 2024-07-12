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女客人嗆「我是貴賓」拒排隊　店員1句擊爆！全場愣：真是高情商

▲▼老虎堂,黑糖珍奶,排隊潮。（圖／記者邱顯燁攝）

▲客人自認是貴賓，嗆聲「為何要排隊？」（示意圖／記者邱顯燁攝）

網搜小組／劉維榛報導

一句擊爆奧客！一名網友表示，看到有女客人自稱是貴賓，嗆聲「為何要排隊？」結果店員腦筋動得快，回應「算是哈士奇也要排隊喔」，爆笑故事引發網友驚嘆「這話說的好漂亮，真是高情商」、「完美拒絕且不失禮貌」。

一名網友在《Threads》轉貼一則故事，有人去吃飯時，直擊有女客人對著服務員說，「我是貴賓欸，為什麼要排隊？」結果店員禮貌回了一句，「不好意思，就算是哈士奇也要排隊喔！」讓原PO不禁直呼「越想越好笑。」

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文章曝光後，引來近萬人也笑翻，「哈哈哈，這位店員反應也太快太幽默了」、「這話說的好漂亮，真是高情商」、「幽默厲害了」、「哈哈哈 好逗趣」、「笑死什麼神回覆」、「完美拒絕且不失禮貌」、「好讓人佩服的神回覆」。

事實上，網紅作家黃大米過去也曾分享這故事，當時許多網友笑回，「貴賓怎麼會不知道走VIP通道呢？」「本日最好笑，可以叫她坐下、握手嗎」、「嗶嗶！汪汪隊集合」、「我是惡霸～也要排隊」、「我們這邊只認號碼順序，不認品種的喔」。

也有從事服務業的網友認為，「這應該會被客訴吧！哈哈，因為貴賓通常沒什麼幽默感滴」、「這在台灣百貨會被客訴喔」。

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關鍵字：

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