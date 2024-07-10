誆17歲正妹當麻豆竟載摩鐵侵犯　淫男完事丟1千：希望妳別介意

▲高雄男子將超商未成年女店員誆去摩鐵性侵，遭判徒刑3年4月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

高雄男子阿偉(化名)到超商買東西，見一名17歲女店員長得漂亮，竟假藉要介紹模特兒工作，將她騙上車載到摩鐵性侵，完事後丟了1千元給女店員說「希望妳不要介意，我跟妳對不起」。全案經高雄地院審理，法官認為阿偉行為惡劣，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年4月徒刑。可上訴。

判決指出，阿偉去年7月7日早上9點前往超商購物，見女店員小琪(化名)姿色姣好，便上前謊稱自己從事服裝業，想邀小琪當模特兒，和她互加LINE好友後，再邀請小琪上車到其他地方詳談。

小琪不疑有他，上車後告知阿偉她年僅17歲。阿偉雖知小琪未成年，仍開車直奔摩鐵，並在房內要小琪脫掉上衣和外褲，拍攝小琪僅穿內衣的照片，同時伸手摸胸，接著強行把小琪脫光，強壓在床侵犯得逞。

完事後阿偉丟了1000元試圖安撫小琪，但小琪不願接受，穿上衣服便急忙逃離摩鐵。阿偉怕犯行敗露，還傳訊說「希望妳不要介意，我跟妳對不起，還有麻煩請不要亂說話，謝謝，這事情會很嚴重」。經小琪將整件事告訴她母親，母親報警處理。

阿偉到案後坦承犯行，和小琪和解並賠償30萬元。法官認為阿偉明知小琪未成年，仍執意將人帶去摩鐵侵犯，行徑非常惡劣，儘管賠償30萬，也無法彌補受害人的損失，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年4月徒刑。可上訴。