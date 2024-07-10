英日文太爛！他靠LINE「1功能」暢遊東京　網驚：竟有這種東西

▲LINE翻譯機器人很實用。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

去日本不用擔心與店員難溝通！一名網友驚呼，發現LINE的翻譯機器人非常厲害，輸入中文就會立即跳出日文，「我都靠這個無腦橫行東京！」文章曝光後，網友們也大讚「我有用，店員都懂」；還有內行大推谷歌翻譯App或是ChatGPT，其中前者可發音更為實用。

一名網友在《Threads》表示，如果去日本玩，但英文、日文都不精通的話，可以靠LINE爆強功能「中日翻譯機器人」與當地人溝通，且原PO實測非常實用，「我都靠這個無腦橫行東京！」

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原PO也在視窗輸入中文「我們大型行李計在外面櫃子，可以用這張車票先出站再刷進站嗎？」「可以加購煉乳嗎？」「找不到車位要改外帶」等，聊天室機器人能一秒幫忙翻譯成日文。

底下網友也大讚，「我有用，店員都懂」、「竟然有這種東西！好方便」。其他人也分享其他語言神器，「ChatGPT也蠻好用的！雖然我不確定語法有沒有正確，不過跟日本網友是能正常交流的」、「用這個谷歌翻譯App，選中翻日 ，字又大又可發音」。

事實上，LINE多國語言翻譯機器人，可中翻英、英翻中、中翻日、中翻韓文都非常快速，猶如專屬翻譯人，也可以協助你與外國友人無時差溝通，實現雙向翻譯。

步驟：

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繁體中文⇌英文（TCN-EN translator）：@lineentcn

繁體中文⇌日文（LINE中日翻譯）：@linetcnjp

繁體中文⇌韓文（LINE韓語翻譯）：@linetcnkr

▼LINE多國語言翻譯機器人。（圖／ETtoday新聞雲）

