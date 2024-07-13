眾院民主黨領袖「當面勸退」　拜登堅持選到底

▲ 拜登堅持參選到底。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登因6月底的辯論表現差面臨「換拜」壓力。拜登與民主黨議員們進行氣氛緊繃的視訊會議，堅持參選到底，即使眾院少數黨領袖進白宮直接傳達黨內憂心也不為所動。

拜登昨天透過近1小時的記者會及問答，強調自己仍是最適合代表民主黨的2024年總統大選參選者，也會選到底；但期間拜登仍出現口誤，像把副手賀錦麗與對手川普兩人名字弄混，甚至記者會前稍早，在北約峰會上介紹烏克蘭總統澤倫斯基時將對方叫成俄國總統普丁。

紐約時報指出，拜登在公開與私下場合反擊勸退壓力，讓民主黨國會議員們今天回到選區跑行程時對「挺拜／換拜」後續感到焦慮和不確定。

拜登今天前往底特律一間高中體育館舉辦造勢，對熱情粉絲高喊「我不會落跑」，火力全開且不時嘲諷對手川普，博得支持者暖心回喊「別退選」，熱烈氛圍更堅定他參選到底決心。

拜登還指媒體「常因我有時把他人名字弄混就修理我」，讓群眾對台下記者們猛噓，場景讓人聯想起川普的行徑。

然而拜登在關鍵戰場州密西根州舉行的這場造勢，在地民主黨要員都沒現身，昔日拜登鐵桿擁護者的州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）還跑去宣傳自己的新書。

拜登今天另與眾議院的「國會拉丁裔黨團」（Congressional Hispanic Caucus）、「國會亞太裔黨團」（Congressional Asian Pacific American Caucus）等民主黨為主的政團視訊，並準備在週末與眾院民主黨最大派系「新民主黨聯盟」（New Democrat Coalition）對話。

據與會的民主黨加州聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）轉述，拜登與國會拉丁裔黨團對話「主要是就競選策略交換意見，並再次表明他對擊敗川普和MAGA極端主義有清晰認識」；當民主黨加州聯邦眾議員李文（Mike Levin）直接勸退時，拜登駁斥對方，並表示「我知道自己在做什麼」。

而民主黨華盛頓州聯邦眾議員培瑞斯（Marie Gluesenkamp Perez）、新墨西哥州聯邦眾議員瓦斯蓋茲（Gabe Vasquez）兩名黨內換拜派議員，則每次舉手想提問都被略過。

在華府，眾議院少數黨領袖、民主黨紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）則在11日晚間進白宮與拜登一對一深談，傳達眾院民主黨人態度。

傑福瑞斯在一封今天發給同僚的信裡沒透露他對拜登說些什麼，但表示已轉達他過去一週從民主黨人所聽到許多盼拜登能知所進退的聲音。這顯示一向為溫和派且過去支持拜登的傑福瑞斯，也不認同拜登堅持選到底的決定。

傑福瑞斯沒多提關於他與拜登會面的細節，只知道他是在拜登11日舉行完力搏「換拜」的個人記者會後進白宮，這場一對一會面也是應他請求所安排。傑福瑞斯也沒透露究竟拜登如何看待民調落後一事；國會民主黨人一直低調傳達民調顯示拜登會輸給川普、還會連累民主黨參、眾兩院選情的警訊。

傑福瑞斯的任務是帶領民主黨在今年大選奪回眾議院多數。然而6月27日拜登於辯論繳出奇差表現引起黨內恐慌以來，傑福瑞斯這兩週都在小組會議及與黨內議員們一對一會談間奔波。

紐時指出目前眾議院民主黨213名議員裡超過60人已公開重申支持拜登繼續選，但換拜派人數在慢慢變多，截至12日，公開要拜登退選的民主黨眾議員已達19人；華盛頓郵報的統計則顯示，民主黨264名參、眾議員裡，已22人表態盼拜登退出。（譯者：陳亦偉）