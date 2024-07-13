　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

眾院民主黨領袖「當面勸退」　拜登堅持選到底

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲ 拜登堅持參選到底。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登因6月底的辯論表現差面臨「換拜」壓力。拜登與民主黨議員們進行氣氛緊繃的視訊會議，堅持參選到底，即使眾院少數黨領袖進白宮直接傳達黨內憂心也不為所動。

拜登昨天透過近1小時的記者會及問答，強調自己仍是最適合代表民主黨的2024年總統大選參選者，也會選到底；但期間拜登仍出現口誤，像把副手賀錦麗與對手川普兩人名字弄混，甚至記者會前稍早，在北約峰會上介紹烏克蘭總統澤倫斯基時將對方叫成俄國總統普丁。

紐約時報指出，拜登在公開與私下場合反擊勸退壓力，讓民主黨國會議員們今天回到選區跑行程時對「挺拜／換拜」後續感到焦慮和不確定。

拜登今天前往底特律一間高中體育館舉辦造勢，對熱情粉絲高喊「我不會落跑」，火力全開且不時嘲諷對手川普，博得支持者暖心回喊「別退選」，熱烈氛圍更堅定他參選到底決心。

拜登還指媒體「常因我有時把他人名字弄混就修理我」，讓群眾對台下記者們猛噓，場景讓人聯想起川普的行徑。

然而拜登在關鍵戰場州密西根州舉行的這場造勢，在地民主黨要員都沒現身，昔日拜登鐵桿擁護者的州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）還跑去宣傳自己的新書。

拜登今天另與眾議院的「國會拉丁裔黨團」（Congressional Hispanic Caucus）、「國會亞太裔黨團」（Congressional Asian Pacific American Caucus）等民主黨為主的政團視訊，並準備在週末與眾院民主黨最大派系「新民主黨聯盟」（New Democrat Coalition）對話。

據與會的民主黨加州聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）轉述，拜登與國會拉丁裔黨團對話「主要是就競選策略交換意見，並再次表明他對擊敗川普和MAGA極端主義有清晰認識」；當民主黨加州聯邦眾議員李文（Mike Levin）直接勸退時，拜登駁斥對方，並表示「我知道自己在做什麼」。

而民主黨華盛頓州聯邦眾議員培瑞斯（Marie Gluesenkamp Perez）、新墨西哥州聯邦眾議員瓦斯蓋茲（Gabe Vasquez）兩名黨內換拜派議員，則每次舉手想提問都被略過。

在華府，眾議院少數黨領袖、民主黨紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）則在11日晚間進白宮與拜登一對一深談，傳達眾院民主黨人態度。

傑福瑞斯在一封今天發給同僚的信裡沒透露他對拜登說些什麼，但表示已轉達他過去一週從民主黨人所聽到許多盼拜登能知所進退的聲音。這顯示一向為溫和派且過去支持拜登的傑福瑞斯，也不認同拜登堅持選到底的決定。

傑福瑞斯沒多提關於他與拜登會面的細節，只知道他是在拜登11日舉行完力搏「換拜」的個人記者會後進白宮，這場一對一會面也是應他請求所安排。傑福瑞斯也沒透露究竟拜登如何看待民調落後一事；國會民主黨人一直低調傳達民調顯示拜登會輸給川普、還會連累民主黨參、眾兩院選情的警訊。

傑福瑞斯的任務是帶領民主黨在今年大選奪回眾議院多數。然而6月27日拜登於辯論繳出奇差表現引起黨內恐慌以來，傑福瑞斯這兩週都在小組會議及與黨內議員們一對一會談間奔波。

紐時指出目前眾議院民主黨213名議員裡超過60人已公開重申支持拜登繼續選，但換拜派人數在慢慢變多，截至12日，公開要拜登退選的民主黨眾議員已達19人；華盛頓郵報的統計則顯示，民主黨264名參、眾議員裡，已22人表態盼拜登退出。（譯者：陳亦偉）

ET快訊
「人劍合一」弒母　25歲兒：被附身無法控制自己
快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕！　遭警方逮捕
KID辣妻「中空現身」懷孕四肢超細！網驚：不敢相信
身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病
健保再給付46項達文西手術！年砸2.85億逾8千人受惠
獨／「三寶退散」失靈！工地妹騎車遭擊落　逆轉超傻眼
比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乘客登機艙內卻狂冒煙！美航急放逃生滑梯疏散　「元兇」竟是筆電

女兒生日趴被取消！美地方媽媽怒了　號召「500人砸場鬥毆」

眾院民主黨領袖「當面勸退」　拜登堅持選到底

和3女生完12孩！紐時：馬斯克想「捐精」發展火星人口　本人回應了

波音777起飛「機尾擦地」爆火花　驚險畫面曝！機師反應救數百人

日本松屋宣布收「夜間加成」！　晚上10點後多收7%服務費

奈及利亞學校坍塌！　22名學生上課一半「活活壓死」

牢房激戰男囚遭法辦！　英正妹獄警首發聲「痛罵跟風仔」

韓逆子「伴屍4天」！殘殺老母　爽躺遺體旁睡覺看電視　

那個男人回來了！Meta美選前鬆綁　解除對川普臉書、IG限制

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

反骨孫生被控性騷...反擊「要回應什麼」　「酷炫認不意外」撂重話：不要跟他出去

乘客登機艙內卻狂冒煙！美航急放逃生滑梯疏散　「元兇」竟是筆電

女兒生日趴被取消！美地方媽媽怒了　號召「500人砸場鬥毆」

眾院民主黨領袖「當面勸退」　拜登堅持選到底

和3女生完12孩！紐時：馬斯克想「捐精」發展火星人口　本人回應了

波音777起飛「機尾擦地」爆火花　驚險畫面曝！機師反應救數百人

日本松屋宣布收「夜間加成」！　晚上10點後多收7%服務費

奈及利亞學校坍塌！　22名學生上課一半「活活壓死」

牢房激戰男囚遭法辦！　英正妹獄警首發聲「痛罵跟風仔」

韓逆子「伴屍4天」！殘殺老母　爽躺遺體旁睡覺看電視　

那個男人回來了！Meta美選前鬆綁　解除對川普臉書、IG限制

接受外媒專訪談台海局勢　馬英九：中國大陸不會輕易動武

遭賓士撞死...三重警黃瑋震盡責認真　共記功4次、嘉獎437支

善心市民造福社會遺愛人間　捐贈台南市消防局幫浦消防車

狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：去年已掌握、告知家長狀況

台中國際茶、咖啡、酒暨烘焙展　匯聚356家國內外企業參展

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

喊「人劍合一」弒母砍父遭押！雲林25歲逆子：被附身無法控制自己

康康帶打手踢館 　只會弄香蕉　擔心被打死

前市長鄭文燦涉貪遭收押　張善政：檢方執法蒐證市府尊重

「冷氣+循環扇」一堆人擺錯了！台電曝「1位置」更省電　

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

國際熱門新聞

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

北韓「公開槍決」30多名中學生

老公愛愛叫錯名字　人妻拿刀割掉他的「金箍棒」

開價29萬拍「精子藝術照」　21歲女模怒：50男一起

波蘭M-346直墜機場成火球！驚悚片曝光

17歲鮮肉床戰28歲女　「硬不起來」被笑殺人

乘客機艙內「當眾解放GG」狂尿　飛機急降落

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

外國遊客變肥羊　日店家曝「雙重定價」苦衷

拜登連環口誤！稱澤倫斯基俄羅斯總統普丁

「東京迪士尼郵輪」2028年首航　價位曝光

OnlyFans網紅約會條件「GG至少15公分」

好萊塢換拜聲起！道格拉斯：難想像拜登做完第2任期

更多熱門

相關新聞

馬斯克傳捐精發展火星人口　本人回應了

馬斯克傳捐精發展火星人口　本人回應了

美媒《紐約時報》引述消息人士指出，太空探索科技公司（SpaceX）創始人馬斯克（Elon Musk）自願捐獻精子作為SpaceX火星建城計畫的一部分，但馬斯克卻對此予以否認。

Meta美選前鬆綁　解除對川普臉書、IG限制

Meta美選前鬆綁　解除對川普臉書、IG限制

傳馬斯克捐款給川普　知情者：金額相當龐大

傳馬斯克捐款給川普　知情者：金額相當龐大

拜登認知衰弱　傳裴洛西、歐巴馬都想他退選

拜登認知衰弱　傳裴洛西、歐巴馬都想他退選

乘客機艙內「當眾解放GG」狂尿　飛機急降落

乘客機艙內「當眾解放GG」狂尿　飛機急降落

關鍵字：

美國大選2024美國大選拜登川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

北韓「公開槍決」30多名中學生

賓士逆向飆撞！28歲警殉職獨留妻兒　家中頓失支柱

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面