女兒生日趴被取消！美地方媽媽怒了　號召「500人砸場鬥毆」

▲上百人接受網路號召到場鬥毆、破壞。（圖／翻攝自TikTok，下同）

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名婦女因為不滿溜冰場突然取消她女兒的生日派對，因此氣得在女兒的社交帳號罵人，並號召孩子的朋友們一起發動「500人抗爭」。當天大量人群響應，導致溜冰場與周遭發生多起鬥毆、砸店事件。警方花了6小時才成功鎮壓，並逮捕23名未成年與3名成年人。而煽動這場集體暴力的婦女也同樣被逮。

根據《紐約郵報》報導，36歲的史蒂芬妮·佩德羅（Stephanie Pedroso）為了慶祝女兒的生日，5月14日向溜冰場預訂了5月17日活動場地，但未能如合約要求提前做好準備，導致預約被取消。事後溜冰場也將訂金退還給她。

史蒂芬妮不滿溜冰場取消預訂，導致女兒無法如期舉辦生日派對，因此透過女兒的社交媒體發布一段影片，在影片中她瘋狂飆罵髒話，並呼籲女兒的朋友們一起去滑冰場砸場。

她說，「只要你們去那裡，把他們搞得一團糟，我就給你們現金當作報酬。希望大家明天都可以去，一起毀了這個地方。讓他們壓力大得發瘋」影片上傳後，隨即吸引大批人士到場「支援」，其中包含大量未成年者。

當地警方18日晚上9時20分接獲通報稱，有500人闖進溜冰場，並引發多起鬥毆事件。警方到場後隨即命令這群人離開，然而這些人絲毫不在意警方的制止，開始繼續打鬥，還破壞附近店家，偷竊並影響經營。

附近一家理髮店就有一名無辜受害者遭到這些人毆打，還被舉起扔向店內的玻璃窗，玻璃窗當場碎裂，他也被送往醫院治療。

警方最終花了6個小時才控制住這場暴動，附近至少5個店家受害。當局也在現場逮捕了23名未成年人以及3名成年人。

警方在聲明中指出，「利用社交媒體煽動暴動和破壞店家是完全不可被接受的行為，我們不會容忍。」

史蒂芬妮被指控煽動暴動、非法使用雙向通訊設備以及無照駕駛等多項罪名。而她11日支付2500美元的保釋金（約新台幣8.1萬元）後已經獲釋。