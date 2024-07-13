和3女生完12孩！紐時：馬斯克想「捐精」發展火星人口　本人回應了

▲《紐時》稱馬斯克有意捐精以幫助火星發展人口，但馬斯克卻矢口否認。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美媒《紐約時報》引述消息人士指出，太空探索科技公司（SpaceX）創始人馬斯克（Elon Musk）自願捐獻精子作為SpaceX火星建城計畫的一部分，但馬斯克卻對此予以否認。

綜合外媒報導，《紐約時報》在取得內部文件，並採訪20多名與馬斯克和SpaceX人士親近的知情者後，表示馬斯克指示SpaceX員工調查火星殖民地該如何運作的細節，其中還有一個團隊起草了在火星建造圓頂狀棲息地的計畫。

報導稱，SpaceX的一個醫療團隊也正研究人類在火星上生育的可能性，其中2名了解馬斯克言論的人士告訴《紐時》，馬斯克自願捐獻自己的精子來幫助培養火星菌落，並協助發展火星人口。

▼馬斯克此前曾以捐精方式幫助女下屬誕下一對雙胞胎。（圖／翻攝自X）

相關報導曝光後，瞬間引發輿論嘩然，因為美國太空總署（NASA）過去曾表示，人類至少要到2040年才能登陸火星，而且身價約2700億美元（約新台幣8.78兆元）此前也至少與3名女子有了12個小孩。

不過，馬斯克事後在社群平台X上回應，「不過怎樣，我沒有『自願捐精』」，還否認了他指示SpaceX員工打造火星都市的傳聞，「SpaceX公司沒有任何人被指示在火星都市工作。我們現在需要專注在實現目標，也就是先登陸火星。」