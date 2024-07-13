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鄭文燦涉串證　心腹祕書被起底「小鄭文燦、地下總管」

記者黃翊婷／綜合報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院11日裁定羈押禁見，並在聲明中直指，鄭透過施姓祕書傳遞訊息，有串證之虞。外傳施姓祕書就是跟隨鄭文燦超過10年的心腹施彥廷，地方知情人士透露，鄭市府時期施會協助處理或轉達府一級事務，因此被稱為「小鄭文燦」；桃園市議員黃敬平甚至聽說有人稱施為「地下總管」。

▲▼0709 鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭文燦涉嫌貪汙，已在11日被收押。（資料照／記者黃克翔攝）

鄭文燦涉貪被裁定羈押，桃園地院在聲明文中直指，鄭文燦5日應訊前，曾以LINE傳送訊息給施姓祕書，訊息內容與應訊時的答辯方向相同，施姓祕書作為鄭與他人的溝通聯繫管道，也多次居間為廖姓人士與鄭傳遞訊息，足見他居於傳遞案情訊息的重要地位。這位施姓祕書外傳就是跟隨鄭文燦超過10年的心腹施彥廷。

施彥廷。（資料照／施彥廷臉書提供）原圖片編號2392550。

▲施彥廷跟隨鄭文燦超過10年。（資料照／施彥廷臉書提供）

根據《聯合新聞網》報導，地方知情人士透露，鄭文燦擔任桃園市長時期，施彥廷會協助處理或轉達府一級事務，深受鄭的信任，對外幾乎能夠代表鄭，因此有「小鄭文燦」之稱；桃園市議員黃敬平甚至聽說市府內部有人稱施彥廷為「地下總管」。

施彥廷2014年曾參與太陽花學運，當時他擔任太陽花學運決策小組學生代表，之後便開始在政壇發跡，在鄭文燦參選桃園市長時，他加入當時的競選團隊，鄭當選之後，他也進入市府擔任機要秘書，並於2016年升任為市長室副主任。

後來鄭文燦卸任桃園市長，把施彥廷帶進行政院擔任副院長辦公室主任，鄭出任海基會董事長時，施也獲聘為參事。施彥廷作風靈活、創意多，過去雖然很少與媒體直接接觸，但樂於就所知的業務內容為媒體解惑、做各種背景說明等等，如今卻捲入涉貪案中。

至於施彥廷是否會被列為被告，檢方僅以偵查不公開為由拒絕回應，後續發展仍有待進一步觀察。

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