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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄曝鄭文燦被收押「小英心情糟透」　趙少康吐24年前祕辛

記者黃翊婷／綜合報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉貪被法院裁定羈押禁見，前立委沈富雄認為，前總統蔡英文現在應該很懊惱、心情糟透了，這次事件發生之後，就算蔡執政8年有功績，在台灣政壇歷史上的評價，起碼會去掉一半。

▲▼總統蔡英文與桃園市長鄭文燦進行市政交流。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文（左）、鄭文燦（右）過去一同出席活動的畫面。（資料照／記者林敬旻攝）

鄭文燦涉貪案，桃檢兩度向法院聲押，但鄭先後以500萬元、1200萬元交保，檢方提出第二次抗告，同時提出鄭與施姓祕書的LINE訊息，讓法官認定鄭犯嫌重大且有逃亡、串證之虞，最終裁定羈押禁見。

前中廣董事長趙少康12日在政論節目「少康戰情室」發問，不曉得現在前總統蔡英文的心情如何？前立委沈富雄直言，蔡英文的心情一定糟透了，可能連蔡自己都不認為這是在鬥爭，他覺得這8年之間蔡有一點糊塗，看看鄭文燦，還有曾被視為是鄭文燦接班人的林智堅，都陸續捲入爭議之中，「蔡英文看到林智堅都眉開眼笑，所以蔡英文一定很懊惱。」

沈富雄認為，蔡英文過去執政8年，就算有功績，如今鄭文燦事件爆發，蔡在台灣政壇歷史上的評價大打折扣，起碼會去掉一半。

而對於鄭文燦一事，外界猜測是否與民進黨內部權力之爭有關，趙少康在節目中（影片1時44分34秒處）透露一個祕辛，他表示，前總統陳水扁2000年第一次當選總統時，曾經來拜訪他，陳跟他說，「少康兄，我非常感謝林義雄（時任民進黨主席），林義雄沒有塞任何一個人給我，所有的人事全部尊重我。」

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