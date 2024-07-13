陝西黃花嶺世外桃源「轉型綠商機」　農民種有機茶行銷國際

記者任以芳／陝西報導

陝西省商洛市山陽縣有一處世外桃源法官鎮秦嶺原鄉農旅小鎮，漫川古鎮、黃花嶺高山有機茶園都是當地知名景區。《東森新媒體ETtoday》記者前往山水生態產業茶園，因為日夜溫差大，加上自然環境好，這裡茶樹不用施打農藥，都是有機栽種，趕上大陸民眾追求健康需求，打造特色農產品牌。

▲ 陝西商洛黃花嶺高山有機茶園空拍。（圖／記者任以芳攝）

「山鄉花開•秦巴有約」兩岸新媒體鄉村振興直播活動採訪團前往陝西省商洛市山陽縣，探訪法官秦嶺原鄉農旅小鎮、漫川古鎮，以及黃花嶺高山有機茶園。

走進黃花嶺茶園，海拔800多公尺，儘管豔陽高照有30多度，整體天然環境舒適宜人，由於日夜溫差大，造就有機養茶良好生態。

▼ 黃花嶺特殊地貌不需要農藥也能栽種有機茶。（圖／記者任以芳攝）

▲鳳凰嶺金橋茶葉總經理許紅飛（右） 。（圖／記者任以芳攝）

鳳凰嶺金橋茶葉總經理許紅飛受訪時介紹，茶園位於北緯33度，屬於高山有機茶，最高溫大概36度左右，低溫15度左右，晝夜溫差比較大，從來不打農藥，沒有蟲害，形成有機茶園。

趕上茶飲市場開始講求有機天然，許紅飛緊抓商機，採用具有中國風情的蓮花圖騰設計包裝，除了內銷，6年來外銷出口中亞國家，哈薩克斯坦、馬來西亞、泰國、香港等地，多年來帶動當地鄉村振興。

▲黃花嶺有機茶葉走出國際 。（圖／記者任以芳攝）

南寬坪副鎮長吳敏傑介紹，早期1994年之前，當地村民在鳳凰嶺種植黃姜，但水土流失嚴重，有收益卻不符合生態環境保護，周邊開始開發有機茶園，對於生態、揪竟收益都是雙贏。

吳敏傑表示，黃花嶺萬畝茶園發展，帶動周邊的4個村980多戶農民，茶園種植是主導產業，每年增收戶均在5000元左右（單位：人民幣，同下），通過茶園流轉獲得租金，在茶園務工獲得薪資。

黃花嶺村民幾乎不外出打工，留在當地種茶，政府輔助一條龍的生態產業鏈，幫助農民產銷合一。比如春季生產茶葉，秋季有板栗、油桐，都是當地的產業，形成家門口就業概念，外出打工的年輕人60%回鄉工作。

▼ 黃花嶺村民留在當地種茶，政府幫助農民產銷合一 。（圖／記者任以芳攝）

▲法官鎮丹山源振興助農公益項目負責人徐文根。（圖／記者任以芳攝）

同樣是鄉村振興，法官鎮丹山源農業科技公司專做鄉村振興助農公益項目。負責人徐文根介紹，法官鎮土壤天然含「硒」，這裏耕種農作物十分原生態，大米生產週期不到110天，口感不輸東北大米。因為是基地種植，油菜、芝麻、核桃都是原生態零添加。

徐文根指出，現在幫忙農民用電商賣東西，全大陸有832個扶貧縣，推廣銷售農產品有4個方向，旅遊禮品、即食產品、節日禮品、福利產品，回購率最高還是米麵油，近期還開發艾草商品，彌補養生健康商品缺口。

山陽縣法官鎮鎮長黃銘受訪時表示，法官鎮種茶是主要產業，全鎮種植面積4.5萬畝，可採摘有2萬多畝，一年全鎮茶葉總產值可達到6000多萬元。

他進一步說，第二大產業秦嶺農村旅遊商機，全年累計有40多萬的旅遊綜合收入。舉例當地人工瀑布月亮灣、漫川古鎮都是熱門景點，近年發展生態觀光，普遍人均收入已達14600多元，生活改善，居民也笑了。

▼ 人工瀑布月亮灣、漫川古鎮、法官鎮農地即景。（圖／記者任以芳攝）