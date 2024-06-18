東部首家！東華大學通過認證　取得「有機農產品驗證機構」資格

▲東華大學在花蓮、台東等地舉辦多場專業稽核員訓練課程，培訓更多優秀驗證稽核人才。（圖／東華大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東華大學為促進東部農業升級，成立「農業驗證與服務提升中心」(簡稱東華農服中心)，並於今年6月4日經全國認證基金會（TAF）認證通過，正式取得「有機農產品驗證機構」資格，成為東部首家有機農產品驗證中心。

東部擁有純淨無污染的自然環境，是發展有機及友善環境農業的理想場所。然而，雖然是有機農業的重鎮，但長期以來缺乏在地驗證單位及稽核人力，驗證工作大多依賴來自北部和西部的驗證單位，既耗時又不便。

東華農服中心取得驗證機構資格後，將為東部農友提供更便捷、更深入的驗證服務，減少遠距離驗證帶來的種種困難。有助於推動東部有機農業發展，解決當地驗證人力不足的問題，並提供優質的農產品驗證與在地服務，確保驗證農產品的安全品質，兼顧農業生產環境與農民福祉，實現大學的社會責任。

在趙涵捷前校長及理工學院郭永綱前院長推動下，東華農服中心得以成立，並獲得現任徐輝明校長及理工學院黃武元院長大力支持，將農服中心從原先院級單位提升至校級技術服務中心。此外，東華農服中心獲得政府部門、大專院校、友善團體及其他驗證機構等多方支持，包括農業部農糧署、花蓮縣政府、台東縣政府、花蓮區農業改良場、台東區農業改良場、中興大學、台東大學、花蓮高級農業職業學校、台東專科學校、和諧基金會，以及國際美育自然生態基金會（MOA）等單位的協助與合作。

自2022年起，陸續在花蓮、台東等地舉辦多場專業稽核員訓練課程，共同培訓更多優秀的驗證稽核人才，提升在地服務能量，創造就業機會，促進產業永續發展。

東華農服中心將秉持健康、生態、公平、謹慎四大國際有機農業原則，結合東部地區的友善、互信、合作精神，致力於確保有機農產品的安全品質，同時關注生產者的健康和生活環境，推動責任生產，鼓勵消費者選擇有機農產品，實現永續的生產與消費模式。

東華農服中心主任張瑞宜教授表示，雖然中心是新成立的驗證單位，但相關人員的條件和訓練都相當完善，未來將引進更多農業新知與技術，共同提升驗證的專業品質。農服中心不僅是有機驗證體系的維持者，更是理解和關心農友的在地服務夥伴，未來除了持續辦理稽核員的訓練課程外，將舉辦有機驗證說明會等推廣活動，提供農友轉作有機及申辦驗證的各項提問說明，透過推動責任生產與消費，讓環境更永續，創造更多在地產業發展的機會，實現多贏局面。

有意從事有機生產、友善環境耕作的農民、推廣團體及相關單位，歡迎聯繫東華農服中心，瞭解驗證服務詳情，共同推動有機農業的發展。