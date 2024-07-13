研發3年！陶罐養「葉葉金花」茯茶　陝西平利縣茶產業年創35億　

▲ 陝西安康富硒茶。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／陝西報導

中國女媧文化的起源地，來自陝西省安康市平利縣，由於土壤擁有天然硒，安康富硒茶當地特色茶。曾經是老師的宋小紅花了3年時間研究「葉葉金花」茯茶，在特殊溫度、濕度發酵茶葉，佈滿金黃色抱子，口感蜜香，一斤要價可達上萬人民幣，愛好喝茶者甚至提前一年預定收藏，成為陝西特有茶名片。

陝西省安康市平利縣被評為2023年度陝西省縣域經濟高質量發展10個「發展潛力縣」之一，當地土壤有豐富「硒」，安康富硒茶成為特色的現代農業。十年來，農民轉型有系統的方式來種茶，因茶致富。

▼安康富硒茶是陝西特色的現代農業。（圖／記者任以芳攝）

安康富硒茶盛產多年中就遇到轉型瓶頸，一銘茶葉的創辦人宋小紅提前意識到這個問題。20多年前，她曾是英語老師，之後轉作建材10年，直到2013年投入茶產業。宋小紅發揮老師嚴謹性格，為了完善茶葉一條龍生產與開發，3年前她決心研發不一樣的茶葉，既然做了，就得與眾不同。

宋小紅花了5年多時間，研發「葉葉金花」茯茶，以安康優質的高山富硒茶葉當原料，放入特製紫砂罐，在一定溫度濕度「發酵」茶葉，最後長出金黃色孢子，外觀十分華麗就像是灑上一層金粉，喝起來口感蜜香甘醇。

▼ 陶罐發酵茶葉。（圖／記者任以芳攝）

▲ 葉葉金花一斤4萬多台幣。（圖／記者任以芳攝）

金黃色孢子如何長成？宋小紅解釋，最早起源於茶馬古道，路途遙遠，早期把茶葉壓成磚攜帶，經歷各種風吹日曬氣候，空氣中特殊菌源和濕度等，茶葉在一定條件下發酵。

宋小紅運用現代製茶技術結合古法，養出自培育的金花菌，最好口感5到8年，現在一斤要價1萬多人民幣，換算4.5萬台幣上下，因為「葉葉金花」產量剛起步，每年不少愛喝茶人士搶先預訂收藏。

▼研發葉葉金花創始人宋小紅曾經是老師 。（圖／記者任以芳攝）

宋小紅接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，自己以前創業沒有感覺競爭激烈，之前賣綠茶錢賺夠就好，「現在不一樣，市場飽和度高，大家都研發創新，我不創新就活不了，必須在夾縫中找生存機會的。」

除了高端茶，宋小紅開發創新調味茶，紅棗茯茶、陳皮茯茶，還有當地特有絞股藍茯茶，加上獨家研發「葉葉金花」，為自己創造一片藍海。

▲南方人參之稱的絞股藍。（圖／記者任以芳攝）

平利縣除了安康富硒茶出名，有中國神草、南方人參之稱的絞股藍也是當地盛產草質藤本植物，擁有保健身體功效，最早出現在明代朱橚所述的《救荒本草》書中，大陸各地都有種植。

來自平利縣神草園茶葉負責人殷剛，做茶30年時間，目前也是陝西龍頭茶企業之一。談起自己與絞股藍結緣是1993年，當年生意失敗轉做茶行業，那時還是一片空白，沒有工藝技術可言，後來他與大學合作研發，把絞股藍做出一片天地。

▲平利縣神草園茶葉負責人殷剛。（圖／記者任以芳攝）

他手裡的絞股藍可以當保健茶喝，還做成食品，絞股藍麵條、絞股藍方便麵，吃起來口感帶勁。殷剛受訪時也說，「現在競爭市場真的很激烈，開闢絞股藍食品就是一條新路。」

在產業轉型帶動之下，平利縣農民也跟著受惠，早年種茶葉沒有系統性計畫，很多都是做白工，一年一次收成全部浪費，平利縣把茶產業鏈結合新村振興，發展至今茶葉綜合產業鏈實現產值35億人民幣。

當前，全縣發展茶園20萬畝、絞股藍5萬畝、茶企275家。其中，農村人口是18萬人，將近10萬人從事與茶相關產業，實現「因茶致富」生活。

▼ 平利縣把茶產業鏈結合新村振興，茶葉綜合產業鏈實現產值35億人民幣。（圖／記者任以芳攝）