　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

▲茶農曾崇恩研發「地瓜葉茶」，花10年賣5棟房製成。（圖／曾崇恩提供）

▲茶農曾崇恩研發「地瓜葉茶」，花10年賣5棟房製成。（圖／曾崇恩提供）

記者楊惠琪／台北報導

曾獲兩屆國家發明獎的彰化茶農曾崇恩，原本是土木工程師，因為一場大病，在鬼門關前走一遭，彌留之際聽到關聖帝君指示，要他轉行種地瓜葉，後來又有神明托夢「把地瓜葉變成茶」。只是從發明家變茶農吃遍苦頭後，花了10年、賣掉5棟房才研發出「地瓜茶葉」，走過疫情衝擊、慘遭法拍考驗，最近成為農糧署推薦的台灣品牌，將以「台灣國寶茶」行銷海內外。

62歲的曾崇恩，擁有多項土木建築與消防專利，14年前因為心肌梗塞送醫搶救，撿回一命，但也從此「棄工轉農」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾崇恩接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，在鬼門關前彌留之際，腦海浮現平時信奉的關聖帝君指示：「去種地瓜葉吧！」，後來就順著神明旨意，將公司結束後，就帶著妻子到彰化種植地瓜葉。

只是曾崇恩「棄工轉農」之路並不順遂，原本研發一套種植系統，因為地瓜葉太廉價，找不到農民契作，只好自己走入田間，為了研究種植技術，到社區大學讀了4年學分班，好不容易有點成果，因為鄰近工廠爆炸波及，讓他慘賠千萬，某天夜裡夢到自己捧著大碗公喝茶，碗公上浮了一片地瓜葉。

曾崇恩說，夢醒之後，到關聖帝君神像前擲筊，連擲17個聖筊，「原來是要把地瓜葉變成茶」，又讓曾崇恩從菜農變茶農，一頭鑽進製茶領域，花了10年時間研發、賣掉5棟房子、投入5千萬元才成功研發出「台灣芯茶」品牌，也是國內唯一的地瓜茶葉產品。

「在研發的最後一哩路，又碰上新冠疫情攪局」，曾崇恩苦笑說，好不容易在研發最後階段、建立品牌的關鍵時刻，因為疫情肆虐3年，欠下百萬勞保費，連執行處人員也同情遭遇，同意讓他「以茶抵稅」，法拍「台灣芯茶」償還保費。

▲茶農曾崇恩研發「地瓜葉茶」，花10年賣5棟房製成。（圖／曾崇恩提供）

▲曾崇恩改良地瓜葉品種，把綠色葉菜變成紫色。（圖／曾崇恩提供）

曾崇恩改良地瓜葉品種，把綠色葉菜變成紫色，製成過程繁瑣，13斤重的地瓜葉，只能製成1斤茶葉，葉子用量是一般茶葉製成的6倍，因而比起一般茶葉更耐泡，一般茶葉可泡3次，而地瓜茶葉可泡10次。

至於地瓜茶葉喝起來的口感，曾崇恩說，前3泡像綠茶、中間3泡像紅茶、最後3泡像普洱茶，口感層次分明，目前已經申請製成專利，也獲得農糧署官方認證推薦，農業試驗所也找他合作推廣這項「台灣國寶茶」。

因為發明家性格，讓曾崇恩儘管散盡家產、欠稅慘遭法拍，仍堅持研發地瓜茶葉。他說，早期地瓜葉被稱為「豬菜」，因為種植容易、廉價，所以被拿來餵豬，希望靠著努力不懈的研發，讓「豬菜變黃金」，更希望地瓜茶葉能以「台灣國寶茶」之姿，成為在地特色農產品。

▲茶農曾崇恩研發「地瓜葉茶」，花10年賣5棟房製成。（圖／曾崇恩提供）

▲曾崇恩花了10年賣5棟房，總算成功研發「地瓜葉茶」。（圖／曾崇恩提供）

ET快訊
最高飆39.9度！　17縣市亮高溫燈號
儒哥台14線遭砂石車逼車！女學生被撞險捲輪下　警方開罰了
22歲辣模被逮！騙走3000萬　她睡夢中被喝令趴下
富邦勇士宣布提前結束合約　張宗憲成自由球員
台東夜空驚見「不明飛行物」！拖火尾畫過星空　40秒後爆炸消散
石晉華最後身影曝！騎車不明原因自摔遭撞不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太麻里飆39.9度「最熱前3名都在台東」　17縣市亮高溫燈號　

8微罪不開放檢舉「網諷大違停時代來了」　李孟諺：仍可罰款　

福州踩線團赴馬祖　李孟諺：盼對後續觀光有幫助和開放

台灣海峽海水熱得發燙　氣象署：今年颱風生成數「正常偏少」

台東夜空驚見「不明飛行物」！拖火尾畫過星空　40秒後爆炸消散

午後雷雨轟一周　高溫飆38度！氣象署揭極端高溫趨緩時間

天氣炎熱小鳥也熱到中暑？　台南水道博物館五色鳥癱軟園區研判體力衰弱

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

彰化明星國中太夯！168人繳畢業證書被退成「候補」　家長氣炸

18縣市亮高溫燈號「本島僅新竹市獨涼」　氣象署曝原因

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

孕妻失控爆哭表達愛　尪耐心聽＋寵溺拭淚

太麻里飆39.9度「最熱前3名都在台東」　17縣市亮高溫燈號　

8微罪不開放檢舉「網諷大違停時代來了」　李孟諺：仍可罰款　

福州踩線團赴馬祖　李孟諺：盼對後續觀光有幫助和開放

台灣海峽海水熱得發燙　氣象署：今年颱風生成數「正常偏少」

台東夜空驚見「不明飛行物」！拖火尾畫過星空　40秒後爆炸消散

午後雷雨轟一周　高溫飆38度！氣象署揭極端高溫趨緩時間

天氣炎熱小鳥也熱到中暑？　台南水道博物館五色鳥癱軟園區研判體力衰弱

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

彰化明星國中太夯！168人繳畢業證書被退成「候補」　家長氣炸

18縣市亮高溫燈號「本島僅新竹市獨涼」　氣象署曝原因

加油先等等！中油宣布汽、柴油各調降0.2元　95無鉛每公升30.4元

3男玩國王遊戲聯手侵犯年輕妹！1人還選上鄉代表　二審都判4年半

A片監控說引熱議！沈伯洋揭輿論戰路數：分析喜好⮕投放文章

沒跟上行情！　七期「賠售豪宅」中樓層跌回限貸線下

曾入選米其林餐盤的江南「醬油蟹」老店！一咬是蟹膏甜在嘴裡爆開

太麻里飆39.9度「最熱前3名都在台東」　17縣市亮高溫燈號　

還以為是世界末日！非洲沙塵暴「飄洋過海」數千里　這國慘遭滅頂

奕達運通主辦IELA年會　做國民外交也創約6千萬產值

農藥廢棄瓶罐不亂丟　嘉義縣「農業廢容器回收換現金」1瓶換2元

日本自民黨幹事長透露參選意願　「有當首相想做的工作」

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

生活熱門新聞

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

每天旅客僅2人卻月收百萬　台鐵加祿「最大的小站」多角經營

土星逆行來了！　3星座當心

松山機場停電　台電回應了

百萬點閱！2國中生帶網紅玩彰化爆紅　獲聘「終身觀光大使」

南韓女實況主旅台　直播一半中暑昏倒

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

新冠家戶傳染多！台大醫：3情況還是戴口罩

他同名陳柏惟　赴港遭帶小房間盤查

今明「下最多」地區曝　防西北雨劇烈天氣

併排臨停等8違規「今起不再開放檢舉」　記點限縮警方攔檢取締

更多熱門

相關新聞

東部首家　東華大學取得有機農產品驗證機構資格

東部首家　東華大學取得有機農產品驗證機構資格

東華大學為促進東部農業升級，成立「農業驗證與服務提升中心」(簡稱東華農服中心)，並於今年6月4日經全國認證基金會（TAF）認證通過，正式取得「有機農產品驗證機構」資格，成為東部首家有機農產品驗證中心。

張麗善將赴海峽論壇　強調實際交流重於喊話

張麗善將赴海峽論壇　強調實際交流重於喊話

詐騙零容忍！　賴清德喊話朝野

詐騙零容忍！　賴清德喊話朝野

全國有機茶TAGs評鑑出爐　花蓮6茶農獲選得獎

全國有機茶TAGs評鑑出爐　花蓮6茶農獲選得獎

雲林農藥殘留質譜快檢　守護消費者

雲林農藥殘留質譜快檢　守護消費者

關鍵字：

茶農地瓜茶葉台灣國寶茶彰化茶農產品

讀者迴響

熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

陸歌手得獎「代領人僅說8字就下台」！魏如萱尷尬了

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面