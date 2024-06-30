神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

▲茶農曾崇恩研發「地瓜葉茶」，花10年賣5棟房製成。（圖／曾崇恩提供）

記者楊惠琪／台北報導

曾獲兩屆國家發明獎的彰化茶農曾崇恩，原本是土木工程師，因為一場大病，在鬼門關前走一遭，彌留之際聽到關聖帝君指示，要他轉行種地瓜葉，後來又有神明托夢「把地瓜葉變成茶」。只是從發明家變茶農吃遍苦頭後，花了10年、賣掉5棟房才研發出「地瓜茶葉」，走過疫情衝擊、慘遭法拍考驗，最近成為農糧署推薦的台灣品牌，將以「台灣國寶茶」行銷海內外。

62歲的曾崇恩，擁有多項土木建築與消防專利，14年前因為心肌梗塞送醫搶救，撿回一命，但也從此「棄工轉農」。

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曾崇恩接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，在鬼門關前彌留之際，腦海浮現平時信奉的關聖帝君指示：「去種地瓜葉吧！」，後來就順著神明旨意，將公司結束後，就帶著妻子到彰化種植地瓜葉。

只是曾崇恩「棄工轉農」之路並不順遂，原本研發一套種植系統，因為地瓜葉太廉價，找不到農民契作，只好自己走入田間，為了研究種植技術，到社區大學讀了4年學分班，好不容易有點成果，因為鄰近工廠爆炸波及，讓他慘賠千萬，某天夜裡夢到自己捧著大碗公喝茶，碗公上浮了一片地瓜葉。

曾崇恩說，夢醒之後，到關聖帝君神像前擲筊，連擲17個聖筊，「原來是要把地瓜葉變成茶」，又讓曾崇恩從菜農變茶農，一頭鑽進製茶領域，花了10年時間研發、賣掉5棟房子、投入5千萬元才成功研發出「台灣芯茶」品牌，也是國內唯一的地瓜茶葉產品。

「在研發的最後一哩路，又碰上新冠疫情攪局」，曾崇恩苦笑說，好不容易在研發最後階段、建立品牌的關鍵時刻，因為疫情肆虐3年，欠下百萬勞保費，連執行處人員也同情遭遇，同意讓他「以茶抵稅」，法拍「台灣芯茶」償還保費。





▲曾崇恩改良地瓜葉品種，把綠色葉菜變成紫色。（圖／曾崇恩提供）

曾崇恩改良地瓜葉品種，把綠色葉菜變成紫色，製成過程繁瑣，13斤重的地瓜葉，只能製成1斤茶葉，葉子用量是一般茶葉製成的6倍，因而比起一般茶葉更耐泡，一般茶葉可泡3次，而地瓜茶葉可泡10次。

至於地瓜茶葉喝起來的口感，曾崇恩說，前3泡像綠茶、中間3泡像紅茶、最後3泡像普洱茶，口感層次分明，目前已經申請製成專利，也獲得農糧署官方認證推薦，農業試驗所也找他合作推廣這項「台灣國寶茶」。

因為發明家性格，讓曾崇恩儘管散盡家產、欠稅慘遭法拍，仍堅持研發地瓜茶葉。他說，早期地瓜葉被稱為「豬菜」，因為種植容易、廉價，所以被拿來餵豬，希望靠著努力不懈的研發，讓「豬菜變黃金」，更希望地瓜茶葉能以「台灣國寶茶」之姿，成為在地特色農產品。





▲曾崇恩花了10年賣5棟房，總算成功研發「地瓜葉茶」。（圖／曾崇恩提供）