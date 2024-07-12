明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

▲有位女性抱怨，明明跟男友是採取AA制，但是男友種種舉動太過自私，讓她感到好無奈。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

隨著時代不斷改變，現代情侶交往付錢時，大多都採取AA制度。不過近日有位女性在網路論壇po文抱怨，明明跟男友是採取AA制，但是「男友只顧自己爽？」原po稱男友幫她點飲料選小杯的、煮牛肉麵也選比較便宜的版本，男友自己卻都選大的、比較高級的，種種小事串在一起，讓原po不爽直呼，「問都不問擅自決定，超級自以為又超級自私欸」。

有位女性近日在網路「Dcard」論壇po文，標題就寫著「男友只顧自己爽？」原po補充提到，自己跟男友是採取AA制付錢，不過很多時候對方都不尊重她，像是某次去吃牛排，男友擅自幫她點大眾牛排，男友竟點菲力牛排，且全部吃完、一口都沒有分她。

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諸如此類的事件還不斷上演，原po無奈說道，像點飲料時，男友會幫她點小杯的、奶精奶茶等等，男友自己則點大杯的、鮮奶茶；最近一次的爆炸點，是男友肚子餓煮牛肉麵，結果煮出來後，2人的分量明顯差很多，一看才發現2人的版本不同，男友幫自己煮肉比較多的高級版，「還沒吃麻辣已經火冒三丈」。

原po氣憤表示，這些事情看起來都是小事，覺得在意這些好像很幼稚，但種種事情串在一起，「別人想吃什麼或吃不吃得完，問都不問擅自決定，超級自以為又超級自私欸，心中立刻出現5個怒怒！」

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「那還不換一個男友？？」「我會生氣ㄟ！可以分手了」「好自私喔，這種人真的相處不下去欸，為什麼兩個人都要一起吃的東西還要有AB版本」；也有不少人歪樓留言，「是不是暗示妳要減肥」「我分析後，發現他應該是怕妳變胖。」「哈哈，如果是我就吸管插大杯的喝，端走大碗的，謝謝男朋友對我真好」「被Aa笑死，男友吃牛肉『麥面』，原PO只能吃牛肉麵」。



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