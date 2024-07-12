　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

有位女性抱怨，明明跟男友是採取AA制，但是男友種種舉動太過自私，讓她感到好無奈。（示意圖，取自pexels）

▲有位女性抱怨，明明跟男友是採取AA制，但是男友種種舉動太過自私，讓她感到好無奈。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

隨著時代不斷改變，現代情侶交往付錢時，大多都採取AA制度。不過近日有位女性在網路論壇po文抱怨，明明跟男友是採取AA制，但是「男友只顧自己爽？」原po稱男友幫她點飲料選小杯的、煮牛肉麵也選比較便宜的版本，男友自己卻都選大的、比較高級的，種種小事串在一起，讓原po不爽直呼，「問都不問擅自決定，超級自以為又超級自私欸」。

有位女性近日在網路「Dcard」論壇po文，標題就寫著「男友只顧自己爽？」原po補充提到，自己跟男友是採取AA制付錢，不過很多時候對方都不尊重她，像是某次去吃牛排，男友擅自幫她點大眾牛排，男友竟點菲力牛排，且全部吃完、一口都沒有分她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

諸如此類的事件還不斷上演，原po無奈說道，像點飲料時，男友會幫她點小杯的、奶精奶茶等等，男友自己則點大杯的、鮮奶茶；最近一次的爆炸點，是男友肚子餓煮牛肉麵，結果煮出來後，2人的分量明顯差很多，一看才發現2人的版本不同，男友幫自己煮肉比較多的高級版，「還沒吃麻辣已經火冒三丈」。

原po氣憤表示，這些事情看起來都是小事，覺得在意這些好像很幼稚，但種種事情串在一起，「別人想吃什麼或吃不吃得完，問都不問擅自決定，超級自以為又超級自私欸，心中立刻出現5個怒怒！」

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「那還不換一個男友？？」「我會生氣ㄟ！可以分手了」「好自私喔，這種人真的相處不下去欸，為什麼兩個人都要一起吃的東西還要有AB版本」；也有不少人歪樓留言，「是不是暗示妳要減肥」「我分析後，發現他應該是怕妳變胖。」「哈哈，如果是我就吸管插大杯的喝，端走大碗的，謝謝男朋友對我真好」「被Aa笑死，男友吃牛肉『麥面』，原PO只能吃牛肉麵」。


更多鏡週刊報導
颱風最快生成時間出爐　專家預測：一個帶著一個
母親、外婆赴美遇車禍癱瘓返台　空軍徐皓明感動致謝：以保家衛國回饋各界
鄭文燦開庭前就知答辯方向？　林智群打臉黃國昌「自曝其短」

ET快訊
快訊／「本土魔獸」謝宗融離隊
快訊／吳子嘉判賠300萬！　陳時中：賠償全數捐公益
快訊／21官警遭聲押！首波1人收押、7人交保
快訊／戴資穎奧運籤表出爐！
桃園阿公性侵女童42次　誆「無套」才能解救妳
快訊／打詐專法三讀　鉅額詐欺最重關12年、平台不配合防詐可重
「人劍合一」捅母2刀亡　檢曝25歲男：精神狀況不穩定
快訊／ 分科測驗數甲參考答案出爐　估5標提高7至8級分
讓出99號給張育成　他改穿84號：多打全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

結帳刷LINE Pay　他櫃台前超慌「自己掃還被刷？」內行解答

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

結帳刷LINE Pay　他櫃台前超慌「自己掃還被刷？」內行解答

興富發再砸近38億　搶下七期市政路最後一間幼稚園

安得烈慈善協會舉辦生命成長營　助弱勢孩子追逐夢想

流浪幼貓「腸子掉出5公分」　暖女「不捨小小年紀受苦」決定給家

孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛

陸成立「警稅合成作戰中心」　海基會提醒台商密切注意

富邦勇士宣布「本土魔獸」謝宗融離隊　他將轉戰日職B3球隊

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

男友出獄後尋仇！22歲辣妹被綁公墓痛毆致死　遺體支離破碎丟垃圾袋

曖昧對象擁14張台積電「可以交往嗎？」　閨蜜嫌棄：40張才能約會

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

生活熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

曾懷疑整肅鄭文燦　她搖頭：非賴做得出的事

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

賓士爸停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻

鄭文燦沒冷氣吹？內行揭「桃監惡劣環境」比沒冷氣更慘

更多熱門

相關新聞

YTR超強劈腿短髮網美首發文！　神隱1個月近況曝光

YTR超強劈腿短髮網美首發文！　神隱1個月近況曝光

台馬跨國情侶「超強系列」、「Soya手癢計劃」今年4月宣布結束4年情，男方事後坦言劈腿對象是網紅石靜，消息曝光後引發各界討論及撻伐。為此，在事件爆發後拍片承認有約砲行為的超強，已有將近一個月的時間未更新社群，今（11）日罕見發布動態，同時也透露最新近況。

前任新女友好正！她崩潰「內耗好久」一票有感

前任新女友好正！她崩潰「內耗好久」一票有感

4種心態讓人談起戀愛有夠累

4種心態讓人談起戀愛有夠累

個性很合！12星座「戀愛相性最高CP」甜曝光

個性很合！12星座「戀愛相性最高CP」甜曝光

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

關鍵字：

AA理財情侶分手

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

購物天后電話講一半「突發怪聲」

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

30人酒駕姓名、照片公布

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面