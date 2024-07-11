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前任新女友好漂亮！她崩潰求救「內耗好久」　一票心疼：懂妳

情侶、自拍、放閃（示意圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

情侶可能因各種原因分手，各自往下一段感情邁步。就有女網友求助，和前任斷得很乾淨，沒有再打擾彼此，但自己卻內耗了很久，只因為看到前任的新女友長得很漂亮，「該要怎麼調適？我好痛苦。」其他人紛紛打氣，「妳的現任也可以好帥」、「點進來只是為了留言，分手了就不關妳的事。」

女網友在Dcard發文「前任的現任好漂亮」，說自己真的內耗了很久，只因看到前任的新女友好漂亮，前任還打算要結婚了。原PO表示，他跟前任之間斷得很乾淨，沒有打擾彼此過，但「前任的新女友好漂亮」這件事，她不曉得該怎麼調適比較好，「我好痛苦！」

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就有女網友表示理解，「我懂妳的感覺，一開始看到前任交新女友，真的會一直無限比較。一直到前任打電話，跟我抱怨他新女友個性很差之後，我才停止內耗」、「我之前跟妳一樣，也會去想這些，但妳要知道，妳跟他已經沒有關係了。」

許多人則紛紛安慰，「妳也很漂亮啊！不需要拿誰跟自己比較，多愛自己好嗎姐妹」、「分手就表示一定有不適合的地方呀！他去找適合他的，妳也找適合自己的」、「是妳認為她漂亮，妳也可以比他更漂亮，而且妳一定也有比他更優秀的地方。」「會這樣想代表心裡還有不甘心、放不下，放過自己吧！或許最後妳會發現，沒有跟他在一起都是最好的安排～」

還有妹子分享心境，「我的某任前男友也是劈腿分手後，過幾年交了一個漂亮的女朋友，而且也結婚了，雖然當時我很愛他，可是我不會覺得痛苦耶！只覺得『X的，那個爛人騙到了一個漂亮女生』」、「我前任也是劈腿一個比我漂亮的女生，但沒關係，因為我比那個女生優秀」、「如果我前任找的現任很醜，我才會難過哈哈哈哈！」

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