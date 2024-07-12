去日本玩7天！她納悶「都沒有壞壞」　男網友曝原因：真的不會想

▲原PO和男友去日本玩。（示意圖／記者蔡玟君攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會有親密舉動，只是近日則有網友發文表示，她和男友去日本玩了7天，但這段期間卻完全沒有「壞壞」，讓她很不解，這是正常的嗎？貼文曝光後，引發討論，其中還有男網友點出可能原因。

女網友在Dcard上，以「旅行7天沒有壞壞」為標題發文，提到她和男友去日本玩，但這7天卻完全沒有「壞壞」。她透露兩人明明已經一起睡、一起洗澡，但不知為何男友完全沒反應。

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原PO坦言，這是她第一次交男友，也是第一次和男友旅遊，所以不清楚這到底是不是正常的？畢竟兩人很難得才有單獨旅遊的機會，7天都沒有「清槍」正常嗎？

貼文一出，底下網友紛紛回應，「去年最後一次跟前男友去東京也是都沒發生關係，以為是出遊太累，結果後來發現提早3天去的他已經先去洗過泡泡浴了」、「畢竟旅行時間有限，要做回來再做就好了」、「出國走兩萬步還是每天做」。

其中不少男網友則直言，「如果旅行要整天走路的話，會沒有興致」、「之前去環球，回去腳都快廢了，隔天還有行程，哪還有興致」、「自由行的話，太累真的不會想做」、「太累，真的！除非你有一整天待在飯店的行程」、「如果都是我在規劃行程、找路、外語溝通，回飯店我也只會累爆想睡」、「行程太滿累得要死，我跟我老婆去的時候也沒有碰對方」。