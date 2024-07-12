結帳刷LINE Pay　他櫃台前超慌「自己掃還被刷？」內行解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少人結帳直接掏手機，畢竟行動支付超方便。不過，就有LINE Pay用戶求助，搞不懂結帳時到底是要給店家掃自己的QR code，還是掃店家的圖型自己輸入金額？「有的掃一次連電子發票都一次存好，有的又會要再掃一次載具？」直呼自己偶爾會慌張地站在櫃台前，不知道到底進行到哪部分，話題引發熱論。

有網友在Threads舉手求問，「為什麼 LINE pay 有的是店家掃我的QR code；有的又會是要自己掃，自己輸入金額？有的掃一次連電子發票都一次存好，有的又會要再掃一次載具？」直呼他偶爾會站在櫃台前，對於不知道進行到哪部分感到很慌張。他也在留言處表示，遇到要自己輸入金額的都很緊張，有次輸入錯，還被老闆打趣「沒有這樣凹折扣的啦！」

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看到貼文後，就有人超有感，「我也會！深怕店員整個流程不順暢，而且之前在脆上還有滑到店員說，掃錯整台電腦會當掉，我更慌」、「我也是by結帳慌張的人。」

話題吸引網友熱心解答，「1. 店家自己選的，通常有POS機的店就會選可以掃用戶的QR。2. 應該只有大型連鎖店才有整合電子發票」、「我記得有一個網站可以看哪些通路可以只刷一次LINE pay。」

其中，有人解釋道，若是像小攤販、店舖這種，很多都沒有POS機跟條碼槍，所以通常都是放QR code立牌，讓客人掃店家條碼。至於連鎖店家或比較大的通路，就有POS機跟條碼槍可以掃客人的條碼。

載具部分，若是LINE pay有綁定，店家有整合的話就可以直接刷付款條碼；如果沒有整合要分開刷，店家會先刷載具再刷，「如果是你要掃店家的QR立牌，就可以問說有載具嗎，看店員是說先刷還後刷，一切聽從店員指示就對了。」

還有網友補充，不是店家有掃碼槍就一定是店家掃客人，有的店雖然有掃碼槍，但電腦系統並沒有行動支付的功能。另外，通常會需要客人主動掃的店家，會直接把QR code的立牌放在明顯的地方，「如果沒看到板板的話，直接說要LINE pay，店家應該就會自己拿板板或是掃碼機器出來。」