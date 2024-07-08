車禍妹委屈吐280字怨醫護　自爆「左眼看不到、無照」炸鍋了

▲車禍妹的發文令眾人傻眼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一位女網友在Threads發文，PO出騎車出車禍後的自拍照，說醫院真的不適合她「這種小盆友（小朋友）」，委屈吐280字抱怨急診人員。之後又發文表示，很幸運傷到的是左眼，透露左眼有先天疾病，所以是無照駕駛，引發脆友炸鍋，「無照請不要上路害人害己」、「視力不良不適合駕駛，請愛惜自己的生命。」

女網友在Threads委屈表示，醫院真的不適合她「這種小盆友（小朋友）」去，覺得急診人員口氣很差、沒有人情味。之後卻發文，自稱非常非常幸運傷到的是左眼，因為左眼本來就看不到，如果傷到右眼，之後可沒辦法自理，引來脆友納悶「看不到怎麼拿到駕照的？」她則自爆沒有駕照，掀眾人炸鍋。

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就有人從女騎士與網友的問答整理出懶人包，「左眼看不到、無照駕駛，騎車說地上有高低差，飛出去被送急診，醫院要她住院她拒絕，說急診人員口氣很差沒有人情味；手機沒電很無助，跑到櫃台借充電；痛到動手推醫生，被一位急診人員罵她很委屈，覺得醫院根本沒人情味。」

脆友紛紛傻眼開罵，「下次要無照上路請發文昭告天下哪些路段，好讓大家迴避」、「太扯了吧！無照騎車還敢大言不慚的說出來嗎」、「所以是無照上路還摔車喔？」「無照還敢抱怨醫護」、「所以妳是無照駕駛把自己搞成這副模樣，然後又上來討拍公審醫護人員嗎？有沒有搞錯？」