Threads藏彩蛋！妹子驚「大家都有小帽子」超Q　1步驟戴起來

▲Threads一周年。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有妹子滑Threads的時候，發現大家的頭貼都有戴「小帽子」，直呼自己也想要，另一位女網友也疑惑，「為什麼有些人的頭貼上有可愛的帽帽？是當月壽星限定嗎？帽子的方向還不一樣，好可愛。」就有脆友解惑，這是Threads滿一周年的慶生彩蛋，只要1步驟，就能加入小帽子一族。

Threads慶祝上線一周年，推出三個期間限定的彩蛋，7月12日前，用專屬主題標註，就能體驗這些特殊功能。首顆彩蛋就是幫頭像戴「小派對帽」，用戶只需發文用「#」祝賀Threads生日，如「#Threads生日快樂」或「#Happy Birthday Threads」等等。

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第二顆彩蛋則與點讚功能有關，只要用戶在含有標註Threads生日的主題字詞的串文中點擊「愛心」，就能看到彩帶在螢幕上「噴發」。限定主題包含「Threads 生日快樂」、「Threads 一歲」、「Threads 生日週」、「Happy Birthday Threads」、「Threads Birthday」、「Threads Birthday Week」等等。

最後一顆彩蛋，要到Threads的APP個人檔案頁面，點選右上角的生日蛋糕圖示，並在畫面上「刮刮樂」，就能看到由全球設計師設計的APP圖案，而手機的Threads APP圖示也會隨之變成限定的設計師特製款。