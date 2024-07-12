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美再軍援烏克蘭73億！愛國者系統、HIMARS加碼送　拜登籲以哈快停火

▲▼拜登與澤倫斯基在北約峰會場邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與澤倫斯基在北約峰會場邊會談，美方承諾向烏提供2.25億美元的額外援助。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登11日宣布將向烏克蘭提供新一波2.25億美元（約新台幣73.23億元）的援助計畫，其中包括烏方多次要求的愛國者飛彈系統，以增強烏軍的防空能力。與此同時，拜登在談及以色列和哈瑪斯的衝突時，再次重申他希望雙方停火，並在最後實現兩國並存的解決方案。

據美聯社報導，北大西洋公約組織（NATO）在華府召開峰會，烏克蘭總統澤倫斯基也受邀與美國總統拜登會談。期間，拜登宣布將為烏克蘭提供2.25億美元的額外援助，其中包含愛國者飛彈系統、刺針（Stinger）防空飛彈、高機動性多管火箭系統（HIMARS）飛彈等，以滿足烏國的安全和國防需求。

澤倫斯基對於美國的援助計畫表示歡迎，聲稱新一波軍援是「強而有力的消息」，但他強調，烏克蘭需要更多支持，希望北約可以取消對俄國境內目標使用遠程武器的限制，表示這將讓烏軍有能力「改變戰況」。

與此同時，拜登也談到了以色列和哈瑪斯的衝突，重申美方對以哈停火的期望，並希望最終能達成兩國並存的解決方案。拜登讚揚了他與以色列政府和阿拉伯領導人的多次會談，但也承認目前還有很多工作要完成。

拜登表示，他多次敦促以色列領導人不要犯下美國在追捕蓋達組織（Al-Qaeda）已故領導人賓拉登（Osama bin Laden）時犯的錯誤，不要佔領領土，還希望以色列能在國際社會的支持下，透過外交途徑解決問題，避免衝突進一步升級。

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