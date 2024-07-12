拜登又口誤！直喊「烏克蘭總統普丁」　澤倫斯基一旁超尷尬

▲拜登11日在NATO儀式上介紹烏克蘭總統澤倫斯基時，不小心叫成俄羅斯強人普丁。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登的健康是否足堪重任，正受到密切檢視，值此之際，拜登11日再度口誤，在北大西洋公約組織（NATO）儀式上介紹烏克蘭總統澤倫斯基時，不小心叫成俄羅斯強人普丁。

法新社報導，拜登（Joe Biden）說：「現在，我想交給深具勇氣與決心的烏克蘭總統，女士們、先生們，普丁（Vladimir Putin）總統。」

???????????????? Watch Zelensky's reaction as Biden calls him Putin ???? pic.twitter.com/TfVoAoryDX — Censored Men (@CensoredMen) July 11, 2024

不過拜登隨即自我更正，說道：「我太專注在打敗普丁總統了，我們必須擔心此事。」

在拜登叫錯澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的名字前，已有愈來愈多國會民主黨人呼籲81歲的拜登放棄競選連任。

根據路透社，目前為止，213名民主黨籍聯邦眾議員當中，已有13人公開呼籲拜登退選；參議院51名民主黨人中也有1人這麼做。