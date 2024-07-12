嘉基急診團隊　奪2024年超音波競賽冠軍

▲嘉基急診醫師黃政富(左1)、丁冠中(左2)、張家碩(中)、鄭凱元(右1) 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著科技進步，超音波不僅在各科都是診斷的利器，也是急診科醫師臨床診治的重要工具，因此也被譽為急診醫師的第三隻眼。於2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦的「超音波競賽」，嘉義基督教醫院急診醫學部團隊和其他來自23個國家共有44個隊伍同場較勁，在世界各地及全國多家醫學中心急診好手環伺下，勇奪冠軍，不僅展示了嘉基急診團隊的卓越專業水平，也突顯了醫院在推廣和應用超音波技術方面的卓越成效。

▲競賽中展現團隊合作和緊急處置能力優於各方急診好手。（圖／嘉義基督教醫院提供）

國際急診醫學會議(ICEM)是世界最大急診學術會議，國內外有超過2500專家學者共襄盛舉，嘉基由急診醫學部鄭凱元醫師領軍參與此次超音波競賽，憑藉經驗醫療過程中運用超音波影像醫學與急診醫學，達到快速、準確、安全，在各方好手同台競技中，奪得冠軍。嘉基急診部張家碩醫師表示，這次全國超音波賽程共分為四輪，採分組淘汰制，包括透過觀看影片選擇以高分隊伍晉級；接著兩人合作，一人使用超音波在水中掃描公仔，另一人則從照片中選出正確的公仔；此外，還包括了翻牌看超音波卡片，選取相對應的診斷並在標準病人模型上實際操作掃描；快速搶答共有八個問題，取前兩名高分隊伍進行賽PK賽，以模擬情境題目，參賽者需在有限時間內對一個外傷病人進行超音波診斷，並進行穩定生命徵象的急救處置，其中包括心包膜填塞的處理、使用超音波引導放置靜脈留置針，以及進行氣切定位，完成上述所有步驟後，領先透過超音波引導觸碰凝膠中的電線，讓天燈上升並亮起者獲勝。

張家碩醫師說，PK賽無疑是最具挑戰性的，模擬外傷現場的混亂環境中會有許多干擾因素，比如旁邊會有人丟球影響外傷病人處置的速度，但藉著快速檢查、精準診斷、團隊合作及保持冷靜，最終順利奪得勝利。張醫師強調，在時間壓力和高強度競爭的環境下，迅速作出決策，並有效地分配和執行任務，團隊的合作與協調尤為關鍵，這次勝利不僅是對技術的認可，也證明了在壓力之下，團隊皆能保持專注和效率。

▲嘉基急診醫師丁冠中(左)、張家碩(中) 黃政富(右)超音波競賽奪冠，含金報佳音。（圖／嘉義基督教醫院提供）

急診醫學部主任蘇詠程醫師說，嘉基急診部高度重視擬真訓練，致力於將其應用於臨床工作中，不斷提升醫護人員的應變能力和專業技能，藉此競賽展現出長期努力的卓越成果。近年醫護團隊的出色表現，充分顯示了擬真訓練在提高團隊合作和緊急處置能力方面的重要作用，不僅能在比賽中脫穎而出，也在實際臨床工作中取得顯著進展。病人對嘉基急診乃至整個嘉義縣市醫療體系的滿意度逐年提升，更是訓練成果的具體展現。