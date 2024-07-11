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社會 社會焦點 保障人權

小琉球只有兩座公廁　彭啟明允諾協助興建避免遊客隨意便溺

▲蘇清泉立委邀請環境部長到小琉球會勘協助 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉立委邀請環境部長到小琉球會勘協助 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

進入旅遊旺季，屏東小琉球每天湧入大批人潮，但琉球鄉垃圾清運標案因連續流標，至今仍未獲解決，國民黨立委蘇清泉偕環境部長彭啟明10、11日兩天親赴小琉球現地會勘，尋求小琉球垃圾需經長途海陸運輸到本島焚燒困境的解決之道。彭部長發現島上只有兩座公共廁所，避免遊客隨意便溺，允諾協助興建。

▲蘇清泉立委邀請環境部長到小琉球會勘協助 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉立委邀請環境部長到小琉球會勘協助 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

蘇清泉表示，因小琉球當地焚化爐成本高昂，現況是琉球鄉垃圾須裝在垃圾車，垃圾車於琉球上船，海運至屏東東港，再讓垃圾車開往崁頂焚化爐焚燒，捨近求遠、勞民傷財，因此上月於立院衛環委員會質詢環境部時，力邀新任部長彭啟明赴小琉球現場勘查。

▲蘇清泉立委邀請環境部長到小琉球會勘協助 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

彭啟明10日晚間即抵達小琉球，隨即與蘇清泉在琉球鄉公所聽取鄉長陳國在簡報，深入了解當地困境，當晚夜宿小琉球。次日一早與蘇清泉、陳國在邊用早餐邊討論當地事務，直到蘇清泉與彭啟明一同搭船離開小琉球，都還在船上不斷討論。

蘇清泉強調，彭啟明部長說到做到，親赴小琉球現勘，他必須對其誠意十足給予肯定，雖限於環境部預算有限，彭啟明無法直接承諾解決問題，但他也答應從廚餘處理等源頭減少垃圾量，並加強向遊客宣導減少垃圾、永續環境等，做好環境友善作為。

另外，彭啟明也注意到琉球鄉全島只有兩座公廁，對日益增多的遊客實在不夠，他也答應會想辦法協助新建設公共廁所，以免遊客環島如廁不易，被逼得要隨地便溺。

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