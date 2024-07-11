　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

害彰化垃圾車「5天被退17車」兇手抓到了　茶葉、飲料杯當垃圾丟

▲和美鎮清潔隊提供

▲和美清潔隊因社區大樓垃圾子車未分類被退運。（圖／翻攝自和美鎮竹營里）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局自7月1日施行回收新制，焚化廠施行落地檢查，1個垃圾袋中若有12個資源回收物，就會拒收整車垃圾退運，導致5天內已有17車次、共340噸的垃圾被全車退運。和美鎮清潔隊全力動員，終於找出害退運的「兇手」，全是來自某社區大樓，清潔隊強調，只要有1袋被查獲12個不合格物品，且累計2次，住戶就得自行丟垃圾。

▲和美清潔隊因社區大樓垃圾子車未分類被退運。（圖／翻攝自和美鎮清潔隊）

7月3日秀水鄉清潔隊在焚化爐的稽查中，因為一袋垃圾中有超過12個小塑膠杯，全鄉一整車共逾20公噸的垃圾全數退運；7月4日又因為一袋垃圾中發現有超過30%的茶葉渣，導致一車逾20公噸的垃圾被退運，導致清潔隊員必須在超過萬包的垃圾袋中仔細檢查，疲累不堪。

和美清潔隊全面動員清查後，發現某棟社區大樓的垃圾子母車，因為未經清潔隊員檢查，成為全鎮的「回收黑洞」，經破袋檢查後，發現社區的垃圾子母車有58件分類不合格，導致一整車20公噸垃圾被退運，清潔隊員甚至得用機具全面破袋，再進行二次分類與回收。

經清潔隊員破袋清查，發現塞在下層的垃圾袋幾乎都不做分類，有24個塑膠類、22個紙容器、7個鋁罐、4個玻璃罐、1個鋁箔包全都直接丟入垃圾子母車內，導致分類不合格超過50％被退運，代價太過慘重，因此和美鎮祭出新制，只要有一袋被查獲12個不合格，違規數累計2次，就取消該棟大樓的垃圾子母車停放。

▲和美清潔隊因社區大樓垃圾子車未分類被退運。（圖／翻攝自和美鎮清潔隊）

和美鎮長林庚壬表示，彰化溪州焚化廠加強進場垃圾檢查，只要垃圾袋中含有資源回收物達12件以上或生、熟廚餘量達30%以上，就會全車退回清潔隊重新分類，並記點要求清潔隊改善、接受教育訓練。經清潔隊員稽查小組破袋檢查，發現仍有民眾垃圾分類不完全，許多垃圾袋內仍夾雜回收物及廚餘，遂要求清潔人員加強執行，將不合規定垃圾拒收，以提醒大家做好垃圾分類。

民眾經勸導後仍不配合改善者，將依違反廢棄物清理法第12條及第50條規定，處1,200元以上6,000元以下罰鍰。在此提醒大家，為維護市容整潔，請鎮民朋友們丟垃圾時做好垃圾分類，以免受罰。

▲和美清潔隊因社區大樓垃圾子車未分類被退運。（圖／翻攝自和美鎮清潔隊）

ET快訊
今晚送肉粽「長達3小時」！　民眾罵翻：這要怎麼閃
4彈命中吳明達2人雙手雙腳！　神準槍手要孕妻幫找律師
獨／曾氣到斷絕關係！　林靖恩跟爸和好了
監視畫面曝！林靖恩大搖大擺拿走外送　訂餐哥一臉懵
快訊／史上最大約！　張育成合約總值9250萬
林士傑槍擊案重大突破！　口罩採到槍手DNA
快訊／張育成正式加盟富邦悍將！　披99號戰袍
快訊／怒轟「違規違法」！　綠委退席抗議
快訊／菲律賓發生「規模7.1地震」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄怪男闖私人停車場「亂拔車牌」　連續惡搞12車遭逮慘了

控警「精油誤當潤滑劑」害挨罰　女按摩師被自己客人打臉

40小時不睡狂賺錢！拚命運將險被騙220萬　台中警及時阻詐

一中商圈警察追詐欺犯！賣假金條「太便宜露餡」　他跑100m累了

彰化今晚8點送肉粽「長達3小時」民眾罵翻　鄉代協調延後舉行

苗栗山谷回填10樓廢土變成山　檢察長率隊宣示打擊不法決心

國防大學女助教貪小利偽造發票　想免費吃2000元麵包變抓包慘了

4彈命中吳明達2人雙手雙腳！神準槍手完事投案　8月孕妻幫找律師

天熱頭暈失足跌進大排！雲林翁慘泡水中　警消聯手即時救援

獨／曾氣到斷絕關係！林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

王子連2天半夜「現身席惟倫家」　又爆熱戀..雙方公司回應

高雄怪男闖私人停車場「亂拔車牌」　連續惡搞12車遭逮慘了

控警「精油誤當潤滑劑」害挨罰　女按摩師被自己客人打臉

40小時不睡狂賺錢！拚命運將險被騙220萬　台中警及時阻詐

一中商圈警察追詐欺犯！賣假金條「太便宜露餡」　他跑100m累了

彰化今晚8點送肉粽「長達3小時」民眾罵翻　鄉代協調延後舉行

苗栗山谷回填10樓廢土變成山　檢察長率隊宣示打擊不法決心

國防大學女助教貪小利偽造發票　想免費吃2000元麵包變抓包慘了

4彈命中吳明達2人雙手雙腳！神準槍手完事投案　8月孕妻幫找律師

天熱頭暈失足跌進大排！雲林翁慘泡水中　警消聯手即時救援

獨／曾氣到斷絕關係！林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

南港鵝肉店多人上吐下瀉　Google評論留言「7／5用餐都中招」

南港鵝肉店多人吃完掛急診！民眾灌爆評論　衛生局已令停業

高雄怪男闖私人停車場「亂拔車牌」　連續惡搞12車遭逮慘了

心跳停才被注意！護理師目睹病人「死在醫療崩潰」嘆：原本可救活

周華健帥兒狂練澳洲腔！　周厚安剪「俐落短髮」操出巨肌造型曝光

大蛇絞殺綠繡眼「一口吞掉」　台中市區上演超寫實自然生態

控警「精油誤當潤滑劑」害挨罰　女按摩師被自己客人打臉

經典不敗《UNO Party! Mania》擴充內容家機、PC 平台推出

40小時不睡狂賺錢！拚命運將險被騙220萬　台中警及時阻詐

Google普及「暗網報告」功能！7月底全面開放　查找個資是否外洩

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

社會熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

萬元單車被偷了！輪胎有綁AirTag秒追竊嫌

威震集團董座中槍　前女友是「殯葬業蔡依林」

超美變性人來台下海　這價碼讓老司機噴鼻血

獨／威震董座被槍擊　躺病床3警戒護畫面曝光

花壇「送肉粽」突發預告！居民一看傻眼

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

詐騙集團半年騙光她3000萬！　手法曝光

即／台東男「菜刀殺女友」再放火燒屋

更多熱門

相關新聞

國1彰化2起追撞　2駕駛受傷

國1彰化2起追撞　2駕駛受傷

國道1號北上189公里彰化路段，今(11日)清晨發生2起、共5車的追撞意外，先是2輛貨車碰撞，駕駛受困車內，消防局緊急動用破壞剪機具將人救出；另一起則是休旅車和轎車、拖板車碰撞後四腳朝天，駕駛自行爬出車外臉部撕裂傷，所幸2人皆無生命危險，但也因此造成回堵8公里，肇事原因及責任正由國道警方進一步釐清中。

花壇「送肉粽」突發預告！居民一看傻眼

花壇「送肉粽」突發預告！居民一看傻眼

彰化曳引車後板台突掉落　遊覽車迎頭撞上

彰化曳引車後板台突掉落　遊覽車迎頭撞上

超巨彩虹橫跨八卦山脈　28秒縮時攝影一次看

超巨彩虹橫跨八卦山脈　28秒縮時攝影一次看

彰化女4度受騙！22歲車手被逮　警查扣335萬現金

彰化女4度受騙！22歲車手被逮　警查扣335萬現金

關鍵字：

彰化環保局垃圾回收黑洞

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

獨／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒賣掉

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面