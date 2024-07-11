害彰化垃圾車「5天被退17車」兇手抓到了　茶葉、飲料杯當垃圾丟

▲和美清潔隊因社區大樓垃圾子車未分類被退運。（圖／翻攝自和美鎮竹營里）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局自7月1日施行回收新制，焚化廠施行落地檢查，1個垃圾袋中若有12個資源回收物，就會拒收整車垃圾退運，導致5天內已有17車次、共340噸的垃圾被全車退運。和美鎮清潔隊全力動員，終於找出害退運的「兇手」，全是來自某社區大樓，清潔隊強調，只要有1袋被查獲12個不合格物品，且累計2次，住戶就得自行丟垃圾。

7月3日秀水鄉清潔隊在焚化爐的稽查中，因為一袋垃圾中有超過12個小塑膠杯，全鄉一整車共逾20公噸的垃圾全數退運；7月4日又因為一袋垃圾中發現有超過30%的茶葉渣，導致一車逾20公噸的垃圾被退運，導致清潔隊員必須在超過萬包的垃圾袋中仔細檢查，疲累不堪。

和美清潔隊全面動員清查後，發現某棟社區大樓的垃圾子母車，因為未經清潔隊員檢查，成為全鎮的「回收黑洞」，經破袋檢查後，發現社區的垃圾子母車有58件分類不合格，導致一整車20公噸垃圾被退運，清潔隊員甚至得用機具全面破袋，再進行二次分類與回收。

經清潔隊員破袋清查，發現塞在下層的垃圾袋幾乎都不做分類，有24個塑膠類、22個紙容器、7個鋁罐、4個玻璃罐、1個鋁箔包全都直接丟入垃圾子母車內，導致分類不合格超過50％被退運，代價太過慘重，因此和美鎮祭出新制，只要有一袋被查獲12個不合格，違規數累計2次，就取消該棟大樓的垃圾子母車停放。

和美鎮長林庚壬表示，彰化溪州焚化廠加強進場垃圾檢查，只要垃圾袋中含有資源回收物達12件以上或生、熟廚餘量達30%以上，就會全車退回清潔隊重新分類，並記點要求清潔隊改善、接受教育訓練。經清潔隊員稽查小組破袋檢查，發現仍有民眾垃圾分類不完全，許多垃圾袋內仍夾雜回收物及廚餘，遂要求清潔人員加強執行，將不合規定垃圾拒收，以提醒大家做好垃圾分類。

民眾經勸導後仍不配合改善者，將依違反廢棄物清理法第12條及第50條規定，處1,200元以上6,000元以下罰鍰。在此提醒大家，為維護市容整潔，請鎮民朋友們丟垃圾時做好垃圾分類，以免受罰。