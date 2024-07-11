藍委辯完大罵「3：12」不公平　律師：宛如義和團一樣對抗全世界

▲憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（10日）憲法法庭開庭審理國會擴權法案釋憲之暫停處分，國民黨立委翁曉玲抱怨自己「2天只睡3小時」，民眾黨立委黃國昌則在庭上拿出平板，看自己直播影片網友留言。律師黃帝穎表示，藍白在理虧後，開始做奇怪的論述，例如翁曉玲稱自己兩天只睡兩小時、吳宗憲稱3個律師對上12個律師等等政治口水，突顯藍白顛覆法治價值，宛如義和團一樣對抗全世界。

民進黨昨直播節目《老闆叫我開直播》中談及憲法法庭審理國會擴權修法暫時處分案，由發言人吳崢、韓瑩主持，來賓為立委林楚茵以及律師黃帝穎，吳崢表示，黃國昌向大法官抗議時間不夠理解對手論點，無法充分準備辯論，但藐視國會罪中，卻要官員即時回答，如果不合意最重可能被判一年，這正凸顯國眾兩黨提出《藐視國會罪》的不合理。

黃帝穎表示，從憲法法庭可以看出藍白三位委員向全世界秀出何謂睜眼說瞎話，整個過程藍白在理虧後，開始做奇怪的論述，例如翁曉玲稱自己兩天只睡兩小時、吳宗憲稱3個律師對上12個律師等等政治口水。

黃帝穎指出，藍白國會擴權引發120位法學學者及400多位律師發聲明譴責擴權違憲，連歐洲商會都發聲明警示，這就突顯藍白顛覆法治價值，宛如義和團一樣對抗全世界。

黃帝穎表示，藍白擴權法案通過後，國民黨開了國際記者會，國際媒體德國之聲問吳宗憲反質詢定義是什麼，吳宗憲竟稱「我們通過之後再說」，黃帝穎說，這是相當誇張的說法，法律修訂是要可以預見的，但他們卻說「通過後再說」，甚至黃國昌本人自己也說不出來，三個都有法學背景的人，在法庭上睜眼說瞎話，可見這真的是違憲亂政。