TPASS滿1年「公共運輸人次不增反減」　公路局解釋惹火立委

▲立法院交通委員會召開「TPASS通勤月票辦理情形」專題報告。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

TPASS通勤月票上路已滿1年，立委李昆澤今（10日）指出，月票實施以來公共運輸搭乘人次率退，今年1至4月整體搭乘人數相較2019年減少9.1%，與國外公共運輸市占率比較更是慘不忍睹，公路局長陳文瑞解釋，月票實施以後將疫情期間率退的人次補回來，但李昆澤不滿說無法接受，交通部長李孟諺坦言還有很大成長空間，繼續努力。

立法院交通委員會今日排定「TPASS通勤月票辦理情形」專題報告，交通部指出，行政院編列3年200億元預算（2023年20億元、2024年90億元、2025年90億元），TPASS月票在北中南三大生活圈、11個縣市實施，以交通支出3至5折優惠暢搭各類公共運輸。

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李昆澤說，月票實施以來，公共運輸搭乘人次不但沒有增加，還減少，今年1至4月公共運具搭乘人數比2019年減少9.1%，其中汽車客運減少20.5%、市區客運減少18.5%、公路客運減少37.3%，顯示月票吸引的是原本就使用公共運輸者。

李昆澤指出，據2023年台北市交通民意調查報告，去年公共運輸通勤者39.3%較2019年48.2%衰退。2022年交通部調查報告也顯示，2022年公共運輸市占率14.3%，更較2009年16.3%、2016年18.2%衰退。

▲立委李昆澤指出，TPASS月票實施以來，公共運輸使用率不增反減。（圖／記者蔡亞樺攝）

他說，相較於國外，台灣公共運輸市占率遠落後日本及英國的36%，慘不忍睹，台北市37.2%跟其他亞洲各大城市相比，也遠低於香港87%、新加坡86%、東京84%、首爾57%。

立委廖先翔則表示，公共運輸若無法增加使用率，就沒有達到當初TPASS實施的精神。台灣公共運輸比國外便宜許多，民眾在意可能並非價錢，而是舒適度與方便性，像是現在公車司機缺員，使得班次變少，民眾搭車像擠沙丁魚，非常不舒適。

公路局長陳文瑞解釋，疫情3年期間公共運輸使用量是衰退的，實施月票後將衰退的人流陸續補回來，2019年是公共運輸成長最高峰，現在相較起來才是衰退。李昆澤不滿說，他不能接受這樣的理由，認為交通部繼續努力去提升。

李孟諺說，公共運輸使用率升降有多種因素，包括路網新增、公共自行車增加等，月票除了提升使用率，也希望縮小城鄉差距，對居住正義有幫助。

李孟諺坦言，台灣公共運輸確實還有很大成長空間，包括路網密度、票務方便性等，中南部捷運路網確實無法像北北基桃地區綿密，未來會增加捷運及公車路網，有很多努力方式。