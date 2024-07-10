　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

TPASS滿1年「公共運輸人次不增反減」　公路局解釋惹火立委

▲▼立法院交通委員會召開「TPASS通勤月票辦理情形」專題報告。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立法院交通委員會召開「TPASS通勤月票辦理情形」專題報告。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

TPASS通勤月票上路已滿1年，立委李昆澤今（10日）指出，月票實施以來公共運輸搭乘人次率退，今年1至4月整體搭乘人數相較2019年減少9.1%，與國外公共運輸市占率比較更是慘不忍睹，公路局長陳文瑞解釋，月票實施以後將疫情期間率退的人次補回來，但李昆澤不滿說無法接受，交通部長李孟諺坦言還有很大成長空間，繼續努力。

立法院交通委員會今日排定「TPASS通勤月票辦理情形」專題報告，交通部指出，行政院編列3年200億元預算（2023年20億元、2024年90億元、2025年90億元），TPASS月票在北中南三大生活圈、11個縣市實施，以交通支出3至5折優惠暢搭各類公共運輸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李昆澤說，月票實施以來，公共運輸搭乘人次不但沒有增加，還減少，今年1至4月公共運具搭乘人數比2019年減少9.1%，其中汽車客運減少20.5%、市區客運減少18.5%、公路客運減少37.3%，顯示月票吸引的是原本就使用公共運輸者。

李昆澤指出，據2023年台北市交通民意調查報告，去年公共運輸通勤者39.3%較2019年48.2%衰退。2022年交通部調查報告也顯示，2022年公共運輸市占率14.3%，更較2009年16.3%、2016年18.2%衰退。

▲▼立法院交通委員會召開「TPASS通勤月票辦理情形」專題報告。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立委李昆澤指出，TPASS月票實施以來，公共運輸使用率不增反減。（圖／記者蔡亞樺攝）

他說，相較於國外，台灣公共運輸市占率遠落後日本及英國的36%，慘不忍睹，台北市37.2%跟其他亞洲各大城市相比，也遠低於香港87%、新加坡86%、東京84%、首爾57%。

立委廖先翔則表示，公共運輸若無法增加使用率，就沒有達到當初TPASS實施的精神。台灣公共運輸比國外便宜許多，民眾在意可能並非價錢，而是舒適度與方便性，像是現在公車司機缺員，使得班次變少，民眾搭車像擠沙丁魚，非常不舒適。

公路局長陳文瑞解釋，疫情3年期間公共運輸使用量是衰退的，實施月票後將衰退的人流陸續補回來，2019年是公共運輸成長最高峰，現在相較起來才是衰退。李昆澤不滿說，他不能接受這樣的理由，認為交通部繼續努力去提升。

李孟諺說，公共運輸使用率升降有多種因素，包括路網新增、公共自行車增加等，月票除了提升使用率，也希望縮小城鄉差距，對居住正義有幫助。

李孟諺坦言，台灣公共運輸確實還有很大成長空間，包括路網密度、票務方便性等，中南部捷運路網確實無法像北北基桃地區綿密，未來會增加捷運及公車路網，有很多努力方式。

ET快訊
松仁路「變超長泥水道」掀浪花！人行道沒了　她急躲超商
快訊／雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　民眾困店內
快訊／東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車！畫面曝光
快訊／半個台北市淪一級！　淹水警戒升高
快訊／信義區「水淹半個輪胎」　畫面曝光
大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」　網喊：水用倒的
獨／蛋雞熱死！　蛋農嘆：一個下午就滿地屍體
快訊／雙北7區淹水警戒！　4區列為一級
快訊／國家警報大響！　雙北大雷雨持續1小時
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
LIVE／「國會改革案緊急處分」釋憲　憲法法庭召開準備程序庭
快訊／新版新冠疫苗確定選「JN.1」　10月1日開打
三重3死「母懷孕被資遣」　勞工局：若屬實最高罰150萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

松仁路「變超長泥水道」掀浪花！人行道沒了　她急躲超商

雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　水淹到小腿！民眾困店內

大雨轟炸！東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車…畫面曝

TPASS滿1年「公共運輸人次不增反減」　公路局解釋惹火立委

大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」　網喊：文山區水用倒的

快訊／雙北國家警報響！15縣市豪大雨特報

超美畫面！超巨彩虹橫跨八卦山脈　28秒縮時攝影一次看

交往半年！「肌肉男友變肥宅」妹子超頭痛　網曝真相：健身只為求偶

朋友傳LINE！過5分鐘「1舉動」她傻爆眼　兩派掀戰：根本情勒

快訊／雨區擴大！15縣市大雨特報　防雷擊強風

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

松仁路「變超長泥水道」掀浪花！人行道沒了　她急躲超商

雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　水淹到小腿！民眾困店內

大雨轟炸！東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車…畫面曝

TPASS滿1年「公共運輸人次不增反減」　公路局解釋惹火立委

大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」　網喊：文山區水用倒的

快訊／雙北國家警報響！15縣市豪大雨特報

超美畫面！超巨彩虹橫跨八卦山脈　28秒縮時攝影一次看

交往半年！「肌肉男友變肥宅」妹子超頭痛　網曝真相：健身只為求偶

朋友傳LINE！過5分鐘「1舉動」她傻爆眼　兩派掀戰：根本情勒

快訊／雨區擴大！15縣市大雨特報　防雷擊強風

前身是座百年中藥行！香港九龍城古厝咖啡　重溫上世紀繁華記憶

驚險畫面曝！彰化曳引車「後板台突掉落」　遊覽車迎頭撞上

松仁路「變超長泥水道」掀浪花！人行道沒了　她急躲超商

又見非裔男喪命！美飯店保全「無視呼救」膝蓋壓制畫面曝光

南亞科Q2每股虧損0.26元　總座：HBM供不應求有望拉抬市況

雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　水淹到小腿！民眾困店內

昔童星遭虧臉僵「風乾酸梅」　38歲生日PO素顏照網驚

統一獅2.5年約簽下日本投手　高塩將樹前往二軍報到

屏東市公所7／13「夏日泡泡趴」　送500份世界金牌巧克力

萬元單車被偷！國中生淡定掏手機「有綁AirTag」　助警逮賊

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

快訊／9縣市大雨特報　下到晚上

野馬網美「國道內線帶領救護車」被轟

江坤俊聲明藏玄機　鄭凱云前夫：嘆為觀止

美國母來台探女　遭和尚性騷要求口交

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　消費者錯愕

台積電「面試8次」全失敗！主管悄曝關鍵　台大哥懂了

存款10萬該忍痛裝冷氣？全場回答一致

「天貺節」迎虎爺生日　專家曝3招補財庫

粉專PO鄭文燦「500萬包色」被灌爆！　公司2度道歉：員工已離職

以為自煮比較健康！他就醫才知罹雙癌

更多熱門

相關新聞

下班尖峰「一堆併排違停」　台北哥閃車險GG氣炸

下班尖峰「一堆併排違停」　台北哥閃車險GG氣炸

自6月30日起，併排臨停、開車持手機等「8項交通微罪」已不開放民眾檢舉。一名台北網友昨日氣憤表示，現在下班尖峰時間一堆併排違停，他為了閃車險些卡到其他車輛，忍不住砲轟「X你的限縮檢舉。」話題掀起熱議，不少鄉民感嘆，「馬路被當停車場」、「被違停害死」。

大陸赴馬祖踩線、參加旅展　李孟諺：期待雙方有更多開放

大陸赴馬祖踩線、參加旅展　李孟諺：期待雙方有更多開放

賴士葆開車撞斑馬線2女　李孟諺喊話：駕駛要停讓行人

賴士葆開車撞斑馬線2女　李孟諺喊話：駕駛要停讓行人

TPASS 2.0推「14天內吃到飽」年底試辦　宜蘭2300月票估9月上路

TPASS 2.0推「14天內吃到飽」年底試辦　宜蘭2300月票估9月上路

金門「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代

金門「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代

關鍵字：

TPASS月票公共運輸交通部立委

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面